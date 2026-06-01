01.06.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ РАСШИРИЛ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКВАЙРИНГА С БЕЛВЭБ-КАССОЙ


14:05 01.06.2026

Банк БелВЭБ расширил возможности получения эквайринга с БелВЭБ-Кассой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в настоящее время подключить услугу эквайринга с использованием БелВЭБ-Кассы клиенты могут, в том числе, при оформлении пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания «Бизнес-Промо» или «Бизнес-Старт».

Таким образом Банк БелВЭБ предлагает клиентам 11 пакетов услуг линейки «Бизнес», предусматривающих подключение услуги эквайринга с БелВЭБ-Кассой.

БелВЭБ-Касса - это технологичное решение для приема наличных и безналичных платежей, соответствующее требованиям законодательства, и которое включает в себя программную кассу, терминал для приема банковских платежных карточек, сканер QR и штрих-кодов и средство контроля кассового оборудования.

Терминалы БелВЭБ-Касса предоставляется бесплатно (при условии обеспечения минимальной суммы операций с использованием банковских платежных карточек) без ограничения количества единиц.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2026
валюта курс
EUR 3.2123
USD 2.7600
RUB 3.8674
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2110 +0.0001
USD 2.7698 +0.0098
RUB 3.8563 -0.0111
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3370 3.3600
USD 2.8250 2.8600
RUB 3.8000 3.8300
Конвертация в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 87.8000 88.7000
USD/RUB 74.0500 75.2000
