Банк БелВЭБ расширил возможности получения эквайринга с БелВЭБ-Кассой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в настоящее время подключить услугу эквайринга с использованием БелВЭБ-Кассы клиенты могут, в том числе, при оформлении пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания «Бизнес-Промо» или «Бизнес-Старт».

Таким образом Банк БелВЭБ предлагает клиентам 11 пакетов услуг линейки «Бизнес», предусматривающих подключение услуги эквайринга с БелВЭБ-Кассой.

БелВЭБ-Касса - это технологичное решение для приема наличных и безналичных платежей, соответствующее требованиям законодательства, и которое включает в себя программную кассу, терминал для приема банковских платежных карточек, сканер QR и штрих-кодов и средство контроля кассового оборудования.

Терминалы БелВЭБ-Касса предоставляется бесплатно (при условии обеспечения минимальной суммы операций с использованием банковских платежных карточек) без ограничения количества единиц.