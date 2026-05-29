ВТБ (Беларусь) с 1 июля приступает к выпуску премиальных карт Белкарт Максимум и Белкарт Максимум Привилегия.

Как сообщает пресс-служба банка, держателям этих банковских продуктов доступны дополнительные премиальные сервисы в Национальном аэропорту «Минск», в том числе регистрация на рейс в приоритетном порядке для пассажиров «Белавиа», предполетный досмотр в приоритетном порядке, бесплатная упаковка багажа, а также определенное количество бесплатных посещений бизнес-залов в зависимости от типа карты. Кроме того, клиенты смогут пользоваться скидочной программой платежной системы «Белкарт» и ее партнеров со скидками до 25%.

Держателям зарплатных и премиальных карт Signature, Infinite, Infinite Привилегия будет предложен бесплатный выпуск карт Белкарт Максимум и Белкарт Максимум Привилегия для продления услуги «Консьерж-сервис» в рамках действующих партнерских соглашений. Владельцам продукта «Комплимент» услуга «Консьерж-сервис» будет доступна только при переходе на продукты с картой Белкарт Максимум.

Также с 1 июля изменятся тарифы по картам Infinite тарифного плана «Привилегия» в белорусских рублях. Стоимость выпуска карты и годового сервисного обслуживания счета составит 500 белорусских рублей. Одновременно для клиентов, которые перевыпустят карту Infinite Привилегия на Белкарт Максимум Привилегия, увеличится количество бесплатных посещений бизнес-залов — с 5 до 10 в год.