ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРИСТУПАЕТ К ВЫПУСКУ ПРЕМИАЛЬНЫХ КАРТ БЕЛКАРТ


12:12 01.06.2026

ВТБ (Беларусь) с 1 июля приступает к выпуску премиальных карт Белкарт Максимум и Белкарт Максимум Привилегия.

Как сообщает пресс-служба банка, держателям этих банковских продуктов доступны дополнительные премиальные сервисы в Национальном аэропорту «Минск», в том числе регистрация на рейс в приоритетном порядке для пассажиров «Белавиа», предполетный досмотр в приоритетном порядке, бесплатная упаковка багажа, а также определенное количество бесплатных посещений бизнес-залов в зависимости от типа карты. Кроме того, клиенты смогут пользоваться скидочной программой платежной системы «Белкарт» и ее партнеров со скидками до 25%.

Держателям зарплатных и премиальных карт Signature, Infinite, Infinite Привилегия будет предложен бесплатный выпуск карт Белкарт Максимум и Белкарт Максимум Привилегия для продления услуги «Консьерж-сервис» в рамках действующих партнерских соглашений. Владельцам продукта «Комплимент» услуга «Консьерж-сервис» будет доступна только при переходе на продукты с картой Белкарт Максимум.

Также с 1 июля изменятся тарифы по картам Infinite тарифного плана «Привилегия» в белорусских рублях. Стоимость выпуска карты и годового сервисного обслуживания счета составит 500 белорусских рублей. Одновременно для клиентов, которые перевыпустят карту Infinite Привилегия на Белкарт Максимум Привилегия, увеличится количество бесплатных посещений бизнес-залов — с 5 до 10 в год.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2026
валюта курс
EUR 3.2123
USD 2.7600
RUB 3.8674
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2109 +0.0079
USD 2.7600 +0.0004
RUB 3.8674 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3370 3.3600
USD 2.8250 2.8600
RUB 3.8000 3.8300
подробнее

Конвертация в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 87.8000 88.7000
USD/RUB 74.0500 75.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line