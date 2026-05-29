Жители Беларуси в ночь на 4 июня могут столкнуться с кратковременными трудностями при оплате покупок и снятии наличных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банковский процессинговый центр», запланировано проведение плановых технологических работ на оборудовании своей сети передачи данных. Модернизация инфраструктуры начнется в ночное время и продлится с 00:50 до 06:30. В этот период возможны перерывы в обслуживании держателей карт тех банков, которые пользуются услугами Центра.

Ограничения также могут затронуть работу терминалов в магазинах и организациях сервиса. Кроме того, в указанный промежуток времени возможны сбои в работе банкоматов, устройств самообслуживания и пунктов выдачи наличных денежных средств.