|01.06.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
В БЕЛАРУСИ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ БАНКОВСКИХ КАРТ В НОЧЬ НА 4 ИЮНЯ
09:02 01.06.2026
Жители Беларуси в ночь на 4 июня могут столкнуться с кратковременными трудностями при оплате покупок и снятии наличных.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банковский процессинговый центр», запланировано проведение плановых технологических работ на оборудовании своей сети передачи данных. Модернизация инфраструктуры начнется в ночное время и продлится с 00:50 до 06:30. В этот период возможны перерывы в обслуживании держателей карт тех банков, которые пользуются услугами Центра.
Ограничения также могут затронуть работу терминалов в магазинах и организациях сервиса. Кроме того, в указанный промежуток времени возможны сбои в работе банкоматов, устройств самообслуживания и пунктов выдачи наличных денежных средств.
