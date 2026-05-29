В Беларуси средняя широкая денежная масса за январь-апрель 2026 г. сложилась в объеме 103,4 млрд. рублей. Относительно января-апреля 2025 г. она выросла на 14,8 млрд. рублей, или на 16,7%. Об этом свидетельствуют данные статотчета Национального банка.

В апреле 2026 г. объем средней широкой денежной массы составил 105,5 млрд. рублей, увеличившись относительно апреля 2025 г. на 17,2%.

Валютная составляющая средней широкой денежной массы в апреле 2026 г. составила 12,2 млрд. долларов США. Доля валютной составляющей в структуре средней широкой денежной массы в апреле 2026 г. составила 33,3%, снизившись на 4,9 процентного пункта по сравнению с апрелем 2025 г.