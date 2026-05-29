Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

В БЕЛАРУСИ ПРИРОСТ ШИРОКОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СОСТАВИЛ 16,7%


15:20 29.05.2026

В Беларуси средняя широкая денежная масса за январь-апрель 2026 г. сложилась в объеме 103,4 млрд. рублей. Относительно января-апреля 2025 г. она выросла на 14,8 млрд. рублей, или на 16,7%. Об этом свидетельствуют данные статотчета Национального банка.

В апреле 2026 г. объем средней широкой денежной массы составил 105,5 млрд. рублей, увеличившись относительно апреля 2025 г. на 17,2%.

Валютная составляющая средней широкой денежной массы в апреле 2026 г. составила 12,2 млрд. долларов США. Доля валютной составляющей в структуре средней широкой денежной массы в апреле 2026 г. составила 33,3%, снизившись на 4,9 процентного пункта по сравнению с апрелем 2025 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2026
валюта курс
EUR 3.2123
USD 2.7600
RUB 3.8674
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2109 +0.0079
USD 2.7600 +0.0004
RUB 3.8674 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3750
USD 2.8600 2.8700
RUB 3.8460 3.8450
подробнее

Конвертация в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1770
EUR/RUB 87.7000 88.0000
USD/RUB 74.4000 74.7800
подробнее
