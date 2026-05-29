Банковские новости РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК С 1 ИЮНЯ УВЕЛИЧИТ ЛИМИТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ P2P-ПЕРЕВОДОВ


14:49 29.05.2026

ОАО «Белгазпромбанк» с 01.06.2026 изменяет лимиты по операциям переводов денежных средств (P2P-переводов), совершаемых с использованием карточек Белгазпромбанка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, лимиты устанавливаются в следующих размерах: максимальная общая сумма переводов на карточки, эмитированные другими банками, в сутки – 1 800 USD (как на карточку отправителя, так и на карточку получателя перевода);

максимальная общая сумма переводов на одну карточку, эмитированную другим банком, в течение 4-х суток – 3 600 USD (как на карточку отправителя, так и на карточку получателя перевода).

С полным перечнем ограничений по операциям с карточками ОАО «Белгазпромбанк» можно ознакомиться на сайте финучреждения.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2026
валюта курс
EUR 3.2123
USD 2.7600
RUB 3.8674
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2109 +0.0079
USD 2.7600 +0.0004
RUB 3.8674 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3750
USD 2.8600 2.8700
RUB 3.8460 3.8450
подробнее

Конвертация в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1770
EUR/RUB 87.7000 88.0000
USD/RUB 74.4000 74.7800
подробнее
