|29.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК С 1 ИЮНЯ УВЕЛИЧИТ ЛИМИТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ P2P-ПЕРЕВОДОВ
14:49 29.05.2026
ОАО «Белгазпромбанк» с 01.06.2026 изменяет лимиты по операциям переводов денежных средств (P2P-переводов), совершаемых с использованием карточек Белгазпромбанка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, лимиты устанавливаются в следующих размерах: максимальная общая сумма переводов на карточки, эмитированные другими банками, в сутки – 1 800 USD (как на карточку отправителя, так и на карточку получателя перевода);
максимальная общая сумма переводов на одну карточку, эмитированную другим банком, в течение 4-х суток – 3 600 USD (как на карточку отправителя, так и на карточку получателя перевода).
С полным перечнем ограничений по операциям с карточками ОАО «Белгазпромбанк» можно ознакомиться на сайте финучреждения.
