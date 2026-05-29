ОАО «Белгазпромбанк» с 01.06.2026 изменяет лимиты по операциям переводов денежных средств (P2P-переводов), совершаемых с использованием карточек Белгазпромбанка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, лимиты устанавливаются в следующих размерах: максимальная общая сумма переводов на карточки, эмитированные другими банками, в сутки – 1 800 USD (как на карточку отправителя, так и на карточку получателя перевода);

максимальная общая сумма переводов на одну карточку, эмитированную другим банком, в течение 4-х суток – 3 600 USD (как на карточку отправителя, так и на карточку получателя перевода).

С полным перечнем ограничений по операциям с карточками ОАО «Белгазпромбанк» можно ознакомиться на сайте финучреждения.