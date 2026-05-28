БЕЛАРУСБАНК ВНЕДРЯЕТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ КЛИЕНТОВ


09:34 29.05.2026

С 1 июля 2026 года Беларусбанк, как и все банки Беларуси, внедряет технологию сбора и анализа «цифрового отпечатка устройства» в онлайн-каналах банковского обслуживания физических и юридических лиц.

Цифровой отпечаток — это уникальный набор технических параметров вашего устройства, который включает в себя информацию о модели, версии операционной системы, настройках браузера, в том числе данные о геолокации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при каждой попытке входа в приложение или интернет-банк (в т.ч. для юридических лиц) система будет сверять текущий цифровой отпечаток устройства с эталонным образцом. Таким образом если злоумышленник попытается войти в ваш аккаунт с другого устройства, даже зная логин и пароль, система распознает несоответствие и заблокирует подозрительную операцию. Попытки подмены геолокации с помощью специальных программ также будут выявлены, поскольку другие параметры устройства не совпадут с эталоном.

Количество устройств, которые может использовать клиент для входа, не ограничено – эталонных образцов может быть несколько. Данные меры помогут на раннем этапе выявлять и предотвращать несанкционированные платежи и переводы, тем самым обеспечивать сохранность средств клиентов.

Никаких специальных действий не требуется. При первом входе в онлайн-каналы система сама предложит предоставить необходимые разрешения. Достаточно следовать инструкциям на экране, чтобы активировать дополнительный уровень защиты.

Банк гарантирует, что все данные используются исключительно для обеспечения антифрод-защиты. Мы не передаем информацию о геолокации третьим лицам, а цифровые отпечатки устройств хранятся в зашифрованном виде в строгом соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2026
валюта курс
EUR 3.2047
USD 2.7596
RUB 3.8720
Итоги торгов на БВФБ
на 28.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2030 -0.0084
USD 2.7596 -0.0042
RUB 3.8720 +0.0018
Курсы в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3900
USD 2.8700 2.8950
RUB 3.8460 3.8490
Конвертация в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1790
EUR/RUB 87.7000 88.2768
USD/RUB 74.5000 75.0900
