С 1 июля 2026 года Беларусбанк, как и все банки Беларуси, внедряет технологию сбора и анализа «цифрового отпечатка устройства» в онлайн-каналах банковского обслуживания физических и юридических лиц.

Цифровой отпечаток — это уникальный набор технических параметров вашего устройства, который включает в себя информацию о модели, версии операционной системы, настройках браузера, в том числе данные о геолокации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при каждой попытке входа в приложение или интернет-банк (в т.ч. для юридических лиц) система будет сверять текущий цифровой отпечаток устройства с эталонным образцом. Таким образом если злоумышленник попытается войти в ваш аккаунт с другого устройства, даже зная логин и пароль, система распознает несоответствие и заблокирует подозрительную операцию. Попытки подмены геолокации с помощью специальных программ также будут выявлены, поскольку другие параметры устройства не совпадут с эталоном.

Количество устройств, которые может использовать клиент для входа, не ограничено – эталонных образцов может быть несколько. Данные меры помогут на раннем этапе выявлять и предотвращать несанкционированные платежи и переводы, тем самым обеспечивать сохранность средств клиентов.

Никаких специальных действий не требуется. При первом входе в онлайн-каналы система сама предложит предоставить необходимые разрешения. Достаточно следовать инструкциям на экране, чтобы активировать дополнительный уровень защиты.

Банк гарантирует, что все данные используются исключительно для обеспечения антифрод-защиты. Мы не передаем информацию о геолокации третьим лицам, а цифровые отпечатки устройств хранятся в зашифрованном виде в строгом соответствии с законодательством Республики Беларусь.