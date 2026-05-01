К КРЕДИТНОМУ ПРОДУКТУ «РАССРОЧКА» ТЕХНОБАНКА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

15:17 28.05.2026 К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новыми партнерами стали: магазин мототехники «GONKA.BY» (ООО «Сова Лайт») – срок рассрочки 3 и 6 месяцев; магазин стеклянных конструкций «NeoTeh» (ООО «НеоТехнология») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев. С более подробной информацией можно ознакомится на сайте банка.