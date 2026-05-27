28.05.2026   
СОТРУДНИКИ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРОШЛИ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ В 2025 ГОДУ


13:14 28.05.2026

ВТБ (Беларусь) подвел итоги развития системы обучения персонала за 2025 год, подтвердив высокий уровень вовлеченности сотрудников в образовательные программы и дистанционные форматы развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в 2025 году сотрудники банка прошли более 180 обучающих программ и активировали свыше 22 тысяч электронных курсов, что на 10% превысило показатели предыдущего года. В банке были реализованы корпоративные очные тренинги, внешние образовательные программы и дистанционные курсы по ключевым направлениям: продажи, клиентский сервис, управленческие компетенции, личная эффективность, стрессоустойчивость и командное взаимодействие.

Одним из драйверов роста вовлеченности стало развитие мотивационной среды на корпоративном портале банка. В 2025 году ВТБ (Беларусь) разработал и внедрил геймификацию процессов обучения и корпоративных активностей: сотрудники получают внутреннюю валюту за прохождение курcов и участие в инициативах, а также электронные квалификации — от «новичка» до «гуру».

«Мы видим прямую взаимосвязь между развитием сотрудников и эффективностью бизнеса. Чем выше уровень профессиональной подготовки команды, тем качественнее клиентский сервис, быстрее принимаются решения и эффективнее выстраиваются внутренние процессы. В 2026 году развитие образовательной экосистемы продолжается. Основными трендами стали персонализация обучения, расширение цифровых форматов, развитие микрообучения, внедрение новых игровых механик и усиление практикоориентированного подхода», — отметила начальник управления по работе с персоналом ВТБ (Беларусь) Галина Тозик.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.05.2026
валюта курс
EUR 3.2182
USD 2.7638
RUB 3.8702
Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2114 +0.0013
USD 2.7638 -0.0065
RUB 3.8702 +0.0162
Курсы в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3860 3.3950
USD 2.8910 2.9000
RUB 3.8400 3.8470
Конвертация в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1770
EUR/RUB 88.0000 88.4000
USD/RUB 75.0000 75.3500
