ВТБ (Беларусь) подвел итоги развития системы обучения персонала за 2025 год, подтвердив высокий уровень вовлеченности сотрудников в образовательные программы и дистанционные форматы развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в 2025 году сотрудники банка прошли более 180 обучающих программ и активировали свыше 22 тысяч электронных курсов, что на 10% превысило показатели предыдущего года. В банке были реализованы корпоративные очные тренинги, внешние образовательные программы и дистанционные курсы по ключевым направлениям: продажи, клиентский сервис, управленческие компетенции, личная эффективность, стрессоустойчивость и командное взаимодействие.

Одним из драйверов роста вовлеченности стало развитие мотивационной среды на корпоративном портале банка. В 2025 году ВТБ (Беларусь) разработал и внедрил геймификацию процессов обучения и корпоративных активностей: сотрудники получают внутреннюю валюту за прохождение курcов и участие в инициативах, а также электронные квалификации — от «новичка» до «гуру».

«Мы видим прямую взаимосвязь между развитием сотрудников и эффективностью бизнеса. Чем выше уровень профессиональной подготовки команды, тем качественнее клиентский сервис, быстрее принимаются решения и эффективнее выстраиваются внутренние процессы. В 2026 году развитие образовательной экосистемы продолжается. Основными трендами стали персонализация обучения, расширение цифровых форматов, развитие микрообучения, внедрение новых игровых механик и усиление практикоориентированного подхода», — отметила начальник управления по работе с персоналом ВТБ (Беларусь) Галина Тозик.