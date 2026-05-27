28.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БЕЛАРУСБАНК ВЫСТУПИЛ ПАРТНЕРОМ ВДОХНОВЛЯЮЩЕГО БИЗНЕС-СОБЫТИЯ МАСШТАБА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА


12:44 28.05.2026

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, форум женщин-предпринимателей собрал в столице лидеров мнений и выдающихся представительниц бизнес-сообществ Союзного государства. Форум включен в республиканский план мероприятий Года белорусской женщины и проводится под эгидой Министерства экономики, Белорусского союза женщин и Минского горисполкома.

Порядка 500 успешных бизнес-леди собрались на форуме для развития делового сотрудничества женщин-предпринимателей Беларуси и России.

Пять секций действовали для решения основных задач. Обмен практиками осуществлялся по следующим темам: тема функционирования наукоемких производств и технологической безопасности Союзного государства;вопросы кооперационных связей и интеграции в рамках Союзного государства; вопросы сотрудничества государства и бизнеса; тема туризма и развития регионального потенциала; вопросы цифровизации.

Создание совместных проектов и выход на новые рынки, обмен практиками господдержки и мерами стимулирования бизнеса, формирование устойчивого женского делового сообщества — лишь часть процессов форума.

Участие в форуме приняли также первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Грищенков, председатель БСЖ банка Алла Райцес, директор департамента корпоративного бизнеса Татьяна Пашкевич и другие представители банка, а также дочерних компаний.

Галина Голубович, представитель департамента корпоративного бизнеса Беларусбанка, выступила спикером на мероприятии. Она раскрыла тему роли предпринимательства в социальной сфере, поделившись экспертизой и практическими инсайтами.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.05.2026
валюта курс
EUR 3.2182
USD 2.7638
RUB 3.8702
Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2114 +0.0013
USD 2.7638 -0.0065
RUB 3.8702 +0.0162
Курсы в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3860 3.3950
USD 2.8910 2.9000
RUB 3.8400 3.8470
Конвертация в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1770
EUR/RUB 88.0000 88.4000
USD/RUB 75.0000 75.3500
