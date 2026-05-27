28.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК ВЫСТУПИЛ ПАРТНЕРОМ ВДОХНОВЛЯЮЩЕГО БИЗНЕС-СОБЫТИЯ МАСШТАБА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
12:44 28.05.2026
Беларусбанк выступил партнером вдохновляющего бизнес-события масштаба Союзного государства
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, форум женщин-предпринимателей собрал в столице лидеров мнений и выдающихся представительниц бизнес-сообществ Союзного государства. Форум включен в республиканский план мероприятий Года белорусской женщины и проводится под эгидой Министерства экономики, Белорусского союза женщин и Минского горисполкома.
Порядка 500 успешных бизнес-леди собрались на форуме для развития делового сотрудничества женщин-предпринимателей Беларуси и России.
Пять секций действовали для решения основных задач. Обмен практиками осуществлялся по следующим темам: тема функционирования наукоемких производств и технологической безопасности Союзного государства;вопросы кооперационных связей и интеграции в рамках Союзного государства; вопросы сотрудничества государства и бизнеса; тема туризма и развития регионального потенциала; вопросы цифровизации.
Создание совместных проектов и выход на новые рынки, обмен практиками господдержки и мерами стимулирования бизнеса, формирование устойчивого женского делового сообщества — лишь часть процессов форума.
Участие в форуме приняли также первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Грищенков, председатель БСЖ банка Алла Райцес, директор департамента корпоративного бизнеса Татьяна Пашкевич и другие представители банка, а также дочерних компаний.
Галина Голубович, представитель департамента корпоративного бизнеса Беларусбанка, выступила спикером на мероприятии. Она раскрыла тему роли предпринимательства в социальной сфере, поделившись экспертизой и практическими инсайтами.
