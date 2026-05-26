В феврале этого года президент Беларуси провел совещание по вопросам социально-экономического развития Витебской области, где обсуждались конкретные меры по укреплению экономики региона. По итогам совещания и для усиления инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Банк развития сформировал ряд предложений, и одно из них уже нашло практическое применение, сообщает пресс-служба финучреждения.

Банком объявлен новый конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству и реконструкции молочнотоварных комплексов с оказанием государственной поддержки кредитополучателям. Одно из обязательных требований к проекту – строительство, в том числе реконструкция, молочнотоварного комплекса именно на территории Витебской области.

Прошедшие отбор заявители могут претендовать на получение кредитов Банка развития и оказание государственной поддержки в виде бюджетных трансфертов на возмещение части понесенных затрат на реализацию проекта.

Финансирование предоставляется на сумму не более 100% от стоимости капитальных затрат с НДС по проекту. Срок кредитования – не более 15 лет, а процентная ставка – на уровне ставки рефинансирования Нацбанка.

При этом инициаторам проектов доступна отсрочка погашения основного долга на срок не более 1 года после ввода молочнотоварного комплекса в эксплуатацию. Также предусмотрена рассрочка по уплате процентов: в размере 0,5 ставки рефинансирования Нацбанка на срок до выхода на проектные мощности, но не позднее 1 года после ввода молочнотоварного комплекса в эксплуатацию.

Государственная поддержка будет оказываться в виде предоставления целевых бюджетных трансфертов в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2025 №814 «О Государственной программе «АПК будущего» на 2026-2030 годы».

К слову, Банк развития ежегодно проводит конкурсные отборы инвестпроектов по строительству и реконструкции молочнотоварных комплексов. В текущем году уже подведены итоги конкурса, который охватывал всю Беларусь. Его победителями признаны девять агропредприятий из четырех регионов, где в результате появятся новые сельхозобъекты с порядка 12 тысячами скотомест. При этом удои на построенных комплексах составят от 8 до 12,5 тонн в год на одну корову основного стада.

Это не только говорит о том, что победителями конкурсных отборов Банка развития являются финансово устойчивые предприятия с высокими производственными показателями, но и наглядно демонстрирует эффективность реализуемых проектов в достижении максимизации количества и качества молока.

Прием конкурсных предложений осуществляется с 26 мая по 15 июля 2026 года. Банк развития окажет всю необходимую консультационную и практическую помощь инициаторам проектов для достижения максимально эффективного результата.