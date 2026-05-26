Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


СБЕР БАНК ПРОДЛЕВАЕТ АКЦИЮ С БЕСПЛАТНЫМИ БИЗНЕС-ПЕРЕВОДАМИ В RUB


09:37 27.05.2026

Сбер Банк продлевает срок действия акции «Расширяем возможности для ВЭД» по 31 декабря 2026 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предложение ориентировано на бизнес, который ведет внешнеэкономическую деятельность. Клиенты получили возможность бесплатно переводить российские рубли на счета зарубежных банков в рамках пакета услуг «Новые рынки».

По условиям специального предложения, комиссия, которая ранее составляла 5 долларов США за транзакцию, полностью отменяется на весь период действия акции, при этом количество доступных операций для пользователей не ограничивается. Воспользоваться этими льготными условиями могут резиденты Республики Беларусь, представляющие сегмент микро, малого и среднего бизнеса, включая как новых, так и уже действующих клиентов финансового института, при этом единственным исключением для отправки средств является российский ПАО «Сбербанк».

Для участия в данной программе новым клиентам необходимо открыть счет в белорусских рублях и активировать пакет «Новые рынки» в любом Центре развития малого бизнеса, в то время как действующим пользователям достаточно проверить текущий тарифный план и при необходимости самостоятельно перейти на этот вариант обслуживания.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.05.2026
валюта курс
EUR 3.2252
USD 2.7703
RUB 3.8540
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2101 +0.0076
USD 2.7703 +0.0154
RUB 3.8540 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.3990
USD 2.8850 2.8990
RUB 3.8150 3.8295
подробнее

Конвертация в банках
на 27.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1799
EUR/RUB 88.6500 89.1300
USD/RUB 75.5000 75.9500
подробнее
