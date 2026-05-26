Сбер Банк продлевает срок действия акции «Расширяем возможности для ВЭД» по 31 декабря 2026 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предложение ориентировано на бизнес, который ведет внешнеэкономическую деятельность. Клиенты получили возможность бесплатно переводить российские рубли на счета зарубежных банков в рамках пакета услуг «Новые рынки».

По условиям специального предложения, комиссия, которая ранее составляла 5 долларов США за транзакцию, полностью отменяется на весь период действия акции, при этом количество доступных операций для пользователей не ограничивается. Воспользоваться этими льготными условиями могут резиденты Республики Беларусь, представляющие сегмент микро, малого и среднего бизнеса, включая как новых, так и уже действующих клиентов финансового института, при этом единственным исключением для отправки средств является российский ПАО «Сбербанк».

Для участия в данной программе новым клиентам необходимо открыть счет в белорусских рублях и активировать пакет «Новые рынки» в любом Центре развития малого бизнеса, в то время как действующим пользователям достаточно проверить текущий тарифный план и при необходимости самостоятельно перейти на этот вариант обслуживания.