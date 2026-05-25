Банк БелВЭБ запустил для граждан Российской Федерации сервис по безналичному переводу денежных средств для покупки недвижимости в Республике Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, услуга позволяет провести сделку максимально безопасно без необходимости вывозить наличные денежные средства через границу.

Главным преимуществом для инвесторов из России станет проведение расчетов по выгодному обменному курсу, а также юридическая гарантия полного возврата средств удобным для клиента способом в случае, если сделка по каким-либо причинам сорвется. Дополнительную привлекательность услуге обеспечивает то, что белорусский банк полностью отказался от комиссий за зачисление таких входящих платежей.

Для того чтобы воспользоваться данной возможностью, покупателю необходимо пройти три простых этапа, первым из которых является сохранение официальных платежных реквизитов Банка БелВЭБ (БИК: BELBBY2X, УНП: 100010078, код SWIFT: BELBBY2X, счет зачисления №BY50 BELB 3819 8180 7600 1022 6000). С этими данными клиенту нужно обратиться в любое отделение своего обслуживающего банка на территории Российской Федерации для оформления международного перевода в российских рублях. Защита капитала на этом этапе обеспечивается тем, что перевод оформляется строго на имя конкретного получателя, и никто другой не сможет получить доступ к отправленным активам.

Финальным шагом станет визит в любой удобный офис Банка БелВЭБ в Республике Беларусь для непосредственного проведения сделки купли-продажи недвижимости. Получателю средств достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, после чего банк выдаст деньги для расчета с продавцом. Подобный алгоритм сводит к нулю риски физической утери или кражи сбережений в пути, делая процесс покупки недвижимости между двумя странами прозрачным и безопасным.