О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ ЗАПУСТИЛ СЕРВИС ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ ПЕРЕВОДАМ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЖИЛЬЯ В БЕЛАРУСИ


10:51 26.05.2026

Банк БелВЭБ запустил для граждан Российской Федерации сервис по безналичному переводу денежных средств для покупки недвижимости в Республике Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, услуга позволяет провести сделку максимально безопасно без необходимости вывозить наличные денежные средства через границу.

Главным преимуществом для инвесторов из России станет проведение расчетов по выгодному обменному курсу, а также юридическая гарантия полного возврата средств удобным для клиента способом в случае, если сделка по каким-либо причинам сорвется. Дополнительную привлекательность услуге обеспечивает то, что белорусский банк полностью отказался от комиссий за зачисление таких входящих платежей.

Для того чтобы воспользоваться данной возможностью, покупателю необходимо пройти три простых этапа, первым из которых является сохранение официальных платежных реквизитов Банка БелВЭБ (БИК: BELBBY2X, УНП: 100010078, код SWIFT: BELBBY2X, счет зачисления №BY50 BELB 3819 8180 7600 1022 6000). С этими данными клиенту нужно обратиться в любое отделение своего обслуживающего банка на территории Российской Федерации для оформления международного перевода в российских рублях. Защита капитала на этом этапе обеспечивается тем, что перевод оформляется строго на имя конкретного получателя, и никто другой не сможет получить доступ к отправленным активам.

Финальным шагом станет визит в любой удобный офис Банка БелВЭБ в Республике Беларусь для непосредственного проведения сделки купли-продажи недвижимости. Получателю средств достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, после чего банк выдаст деньги для расчета с продавцом. Подобный алгоритм сводит к нулю риски физической утери или кражи сбережений в пути, делая процесс покупки недвижимости между двумя странами прозрачным и безопасным.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2026
валюта курс
EUR 3.2069
USD 2.7549
RUB 3.8547
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2025 +0.0193
USD 2.7549 +0.0043
RUB 3.8547 -0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3810 3.3900
USD 2.8650 2.8800
RUB 3.8150 3.8280
Конвертация в банках
на 26.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1874
EUR/RUB 88.4000 88.8573
USD/RUB 74.8000 75.4800
