Национальный банк Республики Беларусь принял решение снизить в июне 2026 года расчетные величины стандартного риска (РВСР). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Данный шаг затронет как сегмент долгосрочных вкладов населения, так и ключевые направления кредитования бизнеса и граждан.

В сфере сбережений изменения коснутся новых срочных безотзывных рублевых депозитов физических лиц. Для вкладов со сроком возврата от одного года до трех лет показатель уменьшится с 14,14% до 13,55% годовых, а для депозитов на срок более трех лет — с 15,31% до 14,91% годовых.

Одновременно с этим Нацбанк пересмотрел условия для корпоративного сектора, снизив планку по новым займам для юридических лиц (за исключением льготных). Так, РВСР для инвестиционных кредитов упадет с 11,80% до 11,22% годовых, в то время как для остальных видов коммерческих кредитов норматив опустится с 12,80% до 12,26% годовых.

Подобное смягчение затронет и розничное финансирование, сделав заемные средства более доступными для населения. В частности, расчетная величина стандартного риска для новых потребительских кредитов физических лиц, за исключением льготных программ, снизится с прежних 18,26% до 17,96% годовых.