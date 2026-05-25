ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СНИЗИТ РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ СТАНДАРТНОГО РИСКА В ИЮНЕ


16:14 25.05.2026

Национальный банк Республики Беларусь принял решение снизить в июне 2026 года расчетные величины стандартного риска (РВСР). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Данный шаг затронет как сегмент долгосрочных вкладов населения, так и ключевые направления кредитования бизнеса и граждан.

В сфере сбережений изменения коснутся новых срочных безотзывных рублевых депозитов физических лиц. Для вкладов со сроком возврата от одного года до трех лет показатель уменьшится с 14,14% до 13,55% годовых, а для депозитов на срок более трех лет — с 15,31% до 14,91% годовых.

Одновременно с этим Нацбанк пересмотрел условия для корпоративного сектора, снизив планку по новым займам для юридических лиц (за исключением льготных). Так, РВСР для инвестиционных кредитов упадет с 11,80% до 11,22% годовых, в то время как для остальных видов коммерческих кредитов норматив опустится с 12,80% до 12,26% годовых.

Подобное смягчение затронет и розничное финансирование, сделав заемные средства более доступными для населения. В частности, расчетная величина стандартного риска для новых потребительских кредитов физических лиц, за исключением льготных программ, снизится с прежних 18,26% до 17,96% годовых.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2026
валюта курс
EUR 3.1919
USD 2.7506
RUB 3.8586
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2025 +0.0193
USD 2.7549 +0.0043
RUB 3.8547 -0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3750
USD 2.8420 2.8450
RUB 3.8300 3.8350
подробнее

Конвертация в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1820
EUR/RUB 87.7000 88.3000
USD/RUB 74.1000 74.6993
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line