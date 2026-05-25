|25.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ И РОСФИНМОНИТОРИНГ БУДУТ СОВМЕСТНО БОРОТЬСЯ С ОТМЫВАНИЕМ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
14:40 25.05.2026
Национальный банк Республики Беларусь и Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) будут развивать сотрудничество в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Соответствующий меморандум о взаимопонимании стороны подписали 22 мая 2026 г. в г. Ашхабаде на полях 44-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Документ подписали заместитель председателя Правления Национального банка Республики Беларусь Илона Ледницкая и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, меморандум предусматривает развитие сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) в части надзорной деятельности в финансовой сфере.
Работа в рамках меморандума включает обмен профильной информацией, лучшими практиками надзора, результатами исследований рисков и новых схем отмывания денег, выработку совместных мер по снижению рисков и улучшению механизмов ПОД/ФТ/ФРОМП, а также проведение конференций, семинаров и др.
