Банковские новости РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ И РОСФИНМОНИТОРИНГ БУДУТ СОВМЕСТНО БОРОТЬСЯ С ОТМЫВАНИЕМ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ


14:40 25.05.2026

Национальный банк Республики Беларусь и Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) будут развивать сотрудничество в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Соответствующий меморандум о взаимопонимании стороны подписали 22 мая 2026 г. в г. Ашхабаде на полях 44-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Документ подписали заместитель председателя Правления Национального банка Республики Беларусь Илона Ледницкая и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, меморандум предусматривает развитие сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) в части надзорной деятельности в финансовой сфере.

Работа в рамках меморандума включает обмен профильной информацией, лучшими практиками надзора, результатами исследований рисков и новых схем отмывания денег, выработку совместных мер по снижению рисков и улучшению механизмов ПОД/ФТ/ФРОМП, а также проведение конференций, семинаров и др.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2026
валюта курс
EUR 3.1919
USD 2.7506
RUB 3.8586
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2025 +0.0193
USD 2.7549 +0.0043
RUB 3.8547 -0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3750
USD 2.8420 2.8450
RUB 3.8300 3.8350
подробнее

Конвертация в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1820
EUR/RUB 87.7000 88.3000
USD/RUB 74.1000 74.6993
подробнее
