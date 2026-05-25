Банк БелВЭБ с 22 мая 2026 года снизил ставки по автокредитам и кредитам на недвижимость

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка по кредиту на недвижимость «Уласная маёмасць» с 16,5% годовых (СР + 6,75 п.п.) до 15,5% годовых (СР + 5,75 п.п.).

При приобретении жилья через агентство недвижимости, а также при размещении объявления о приобретаемой недвижимости на площадке Kufar обновленная процентная ставка составит 15,3%(СР + 5,55 п.п.).

Напомним, Банк БелВЭБ финансирует строительство или приобретение жилой недвижимости, дачи, садового домика, гаража (машино-места). Сумма кредита - до 90% от стоимости объекта, в пределах платежеспособности клиента. Кроме того, есть возможность рефинансировать свой действующий кредит на недвижимость, полученный ранее в другом банке.

Кредит можно оформить в любом сервисном офисе банка на срок до 20 лет. При этом банк предлагает гибкий подход к обеспечению: клиент сам выбирает между поручительством и залогом.

Для финансирования по сниженной ставке дополнительно к стандартному пакету документов необходимо предоставить соглашение/договор между клиентом и агентством недвижимости.

Напомним, что в Банке БелВЭБ подать упрощенную заявку на кредит. Клиенты могут получить предварительное одобрение и точную информацию о доступной сумме еще до начала поиска объекта, что исключает неопределенность и делает процесс выбора максимально комфортным.

Главное преимущество услуги - возможность обратиться в банк, еще не определившись с конкретной квартирой или домом. Клиент заранее узнает свой кредитный лимит, что позволяет целенаправленно выбирать недвижимость и вести переговоры с продавцом, имея на руках гарантированное решение банка.

Также с 22 мая снижена ставка по автокредитам на покупку белорусских автомобилей. Теперь первые 6 месяцев ставка составит 3,99%, далее 14,9% (СР + 5,15 п.п.). Подходит для любого нового легкового автомобиля белорусского производства – от купе до кроссовера, в любой комплектации.

Напомним, что для автомобилей BELGEE в банке действует льготная ставка по кредиту от 1,99% годовых.