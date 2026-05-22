В рамках ежегодного международного гольф - турнира Minsk Golf Invitational 2026 белорусский «Нео Банк Азия» и гонконгская ассоциация «Деловой альянс Восточной Европы»(GEEBA) 23 мая 2026 года подписали Соглашение о сотрудничестве. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.

В планах партнеров – построение надежного финансового моста для компаний из Гонконга и так называемого района Большого залива (провинция Гуандун – Гонконг – Макао), которые приходят в Беларусь с инвестиционными и торговыми проектами.

Сотрудничество предусматривает формирование устойчивой финансовой инфраструктуры для сопровождения компаний из Гонконга, реализующих в Беларуси свои бизнес-проекты. В рамках соглашения стороны планируют развивать механизмы банковского сопровождения, международных расчетов, поддержки внешнеэкономической деятельности и деловых коммуникаций.

«Нео Банк Азия неслучайно носит в своем названии слово “Азия”. Азиатский регион является одним из важнейших направлений международной деятельности банка, и мы рады, что наши подходы и цели совпадают с видением партнеров из ассоциации «Деловой альянс Восточной Европы» — отметил Председатель Совета Директоров Султан Маренов.

«Подписание соглашения стало важным шагом в развитии международного делового сотрудничества и укреплении финансовых связей между Беларусью и Гонконгом», — прокомментировал Председатель Делового Альянса Уильям Им.

«Деловой альянс Восточной Европы – это бизнес-ассоциация, ориентированная на развитие и укрепление деловых связей между компаниями Гонконга и государствами Восточной Европы. Он энергично стартовал в прошлом году и вместе с Генеральным консульством Беларуси в Гонконге и Национальным агентством инвестиций и приватизации активно работает над привлечением китайских компаний из района Большого залива в нашу страну. Надо понимать, что этот регион традиционно ориентирован на мировые финансовые центры. Однако Альянс предусмотрительно смотрит в сторону скрытых чемпионов в плане инвестиционной привлекательности, которыми считает рынки Восточной Европы и среди них Беларусь. Кстати, и на этот раз делегация Альянса приехала не просто на гольф, а с конкретными бизнес-планами, часть из которых обсуждалась в неформальной обстановке во время турнира», - рассказал директор НАИП Алексей Пушкарев.

Международный турнир Minsk Golf Invitational проходит уже шестой раз, его организаторы – Национальный олимпийский комитет, Белорусская ассоциация гольфа, Национальное агентство инвестиций и приватизации и ООО «Центр гольфа», а генеральным партнером второй раз подряд выступает Нео Банк Азия. В этом году заявки на участие в турнире подали около 35 зарубежных бизнесменов, в том числе из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Латвии, Нидерландов, России и Узбекистана. Среди них – владельцы и топ-менеджеры среднего и крупного бизнеса в производственной, торговой и финансовой сферах.