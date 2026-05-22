Банковские новости РБ


ПАРИТЕТБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НОВЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ


09:27 25.05.2026

ОАО «Паритетбанк» с 22 мая 2026 года обновило условия размещения денежных средств в белорусских рублях и долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснутся популярных безотзывных продуктов банка.

В национальной валюте доходность по безотзывному вкладу «Стабильный доход» на срок 390 дней составит 14,00% годовых. При этом клиенты, которые предпочтут открыть онлайн-вклад «Безотзывный Online» на этот же период, смогут рассчитывать на повышенную ставку в размере 14,14% годовых.

Пересмотрены и условия для сбережений в иностранной валюте. Теперь при размещении долларов США на 180 дней по вкладу «Стабильный доход» ставка зафиксирована на уровне 1.20% годовых, а для пользователей дистанционных сервисов по продукту «Безотзывный Online» она составит 1.30% годовых.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2026
валюта курс
EUR 3.1919
USD 2.7506
RUB 3.8586
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1832 +0.0165
USD 2.7506 +0.0191
RUB 3.8586 -0.007
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3750
USD 2.8420 2.8450
RUB 3.8300 3.8350
подробнее

Конвертация в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1820
EUR/RUB 87.7000 88.3000
USD/RUB 74.1000 74.6993
подробнее
