|25.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
ПАРИТЕТБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НОВЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
09:27 25.05.2026
ОАО «Паритетбанк» с 22 мая 2026 года обновило условия размещения денежных средств в белорусских рублях и долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснутся популярных безотзывных продуктов банка.
В национальной валюте доходность по безотзывному вкладу «Стабильный доход» на срок 390 дней составит 14,00% годовых. При этом клиенты, которые предпочтут открыть онлайн-вклад «Безотзывный Online» на этот же период, смогут рассчитывать на повышенную ставку в размере 14,14% годовых.
Пересмотрены и условия для сбережений в иностранной валюте. Теперь при размещении долларов США на 180 дней по вкладу «Стабильный доход» ставка зафиксирована на уровне 1.20% годовых, а для пользователей дистанционных сервисов по продукту «Безотзывный Online» она составит 1.30% годовых.
