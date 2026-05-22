ОАО «Паритетбанк» с 22 мая 2026 года обновило условия размещения денежных средств в белорусских рублях и долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснутся популярных безотзывных продуктов банка.

В национальной валюте доходность по безотзывному вкладу «Стабильный доход» на срок 390 дней составит 14,00% годовых. При этом клиенты, которые предпочтут открыть онлайн-вклад «Безотзывный Online» на этот же период, смогут рассчитывать на повышенную ставку в размере 14,14% годовых.

Пересмотрены и условия для сбережений в иностранной валюте. Теперь при размещении долларов США на 180 дней по вкладу «Стабильный доход» ставка зафиксирована на уровне 1.20% годовых, а для пользователей дистанционных сервисов по продукту «Безотзывный Online» она составит 1.30% годовых.