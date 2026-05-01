Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ ЗАПУСТИЛ УПРОЩЕННУЮ ЗАЯВКУ НА КРЕДИТ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ


15:41 22.05.2026

Банк БелВЭБ представил новый сервис для покупателей недвижимости - упрощенную заявку на кредит.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь клиенты могут получить предварительное одобрение и точную информацию о доступной сумме еще до начала поиска объекта, что исключает неопределенность и делает процесс выбора максимально комфортным.

Главное преимущество новой услуги - возможность обратиться в банк, еще не определившись с конкретной квартирой или домом. Клиент заранее узнает свой кредитный лимит, что позволяет целенаправленно выбирать недвижимость и вести переговоры с продавцом, имея на руках гарантированное решение банка.

Для подачи упрощенной заявки требуется только документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие доход.

Если в качестве обеспечения планируется поручительство, аналогичный пакет документов необходимо предоставить и поручителю. При выборе залога как способа обеспечения дополнительные бумаги на этапе подачи заявки не требуются.

Срок действия решения по упрощенной заявке составляет 45 календарных дней. Этого времени достаточно, чтобы подобрать подходящий объект, исходя из одобренной суммы. После выбора недвижимости клиенту нужно передать документы по объекту в банк не позднее, чем за 2 рабочих дня до истечения срока действия решения, после чего можно заключать кредитный договор.

Решение банка по упрощенной заявке является окончательным и не требует повторного согласования после предоставления документов на выбранный объект. Сумма кредита может быть уменьшена только по желанию клиента или в случае, если выбранный объект стоит дешевле изначально планируемого.

При этом упрощенная заявка не распространяется на кредитование строительства индивидуального жилого дома.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2026
валюта курс
EUR 3.1919
USD 2.7506
RUB 3.8586
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1832 +0.0165
USD 2.7506 +0.0191
RUB 3.8586 -0.007
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3590
USD 2.8250 2.8350
RUB 3.8350 3.8370
подробнее

Конвертация в банках
на 22.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1860
EUR/RUB 87.2000 87.5000
USD/RUB 73.7000 73.9900
подробнее
