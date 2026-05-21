Национальный банк Республики Беларусь с 1 июня 2026 г. выпускает в обращение новую банкноту образца 2009 года номиналом 200 белорусских рублей 2026 года выпуска, являющуюся законным платежным средством Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, выпуск в обращение новых банкнот осуществляется в рамках плановых мероприятий Национального банка по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.

Новая банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных банкнот номиналами 5, 10, 20, 50 и 100 рублей, выпущенных в обращение в 2019–2022 годах.

Дизайн новой банкноты концептуально схож с находящейся в обращении двухсотрублевой банкнотой, но в то же время:

– факсимиле подписи бывшего Председателя Правления Национального банка П.П. Прокоповича заменено на факсимиле подписи Председателя Правления Национального банка Р.А. Головченко;

– год образца банкноты ”2009“ заменен на год выпуска банкноты в обращение ”2026“;

– указано название изображенного на банкноте архитектурного сооружения – ”Магілёўскі абласны мастацкі музей імя П.В. Масленікава“.

Защитный комплекс новой банкноты разработан на основе защитного комплекса находящейся в обращении двухсотрублевой банкноты с включением в него новых элементов, заменой отдельных из них улучшенными модификациями, а также исключением некоторых защитных элементов как устаревших.

К многотоновому водяному знаку добавлен дополнительный водяной знак – филигрань, представляющий собой очень светлое изображение номинала ”200“.

Защитная нить заменена на более широкую (4 мм) с наличием на ней выраженных визуальных защитных эффектов.

В бумаге использовано усиление кромки бумаги ”Iron Frame“ вдоль длинной стороны банкноты.

Увеличена износоустойчивость за счет двустороннего лакирования.

Обновленный защитный комплекс обеспечит надежную защиту банкнот от подделки при одновременной возможности более легкой, быстрой и безошибочной проверки их подлинности гражданами.

Изготовителем новых банкнот является акционерное общество ”Гознак“ (Российская Федерация).

Находящиеся в обращении банкноты номиналом 200 рублей образца 2009 года остаются законным платежным средством Республики Беларусь.