Альфа-Банк подробно рассказал о новых мерах безопасности, которые внедряются в соответствии с изменениями в законодательстве Республики Беларусь.

С 1 июля 2026 года все белорусские банки обязаны собирать, хранить и анализировать так называемый «цифровой отпечаток устройства» пользователей. Эта мера вводится для масштабного снижения количества мошеннических операций и защиты сбережений граждан.

Цифровой отпечаток работает по принципу уникального идентификатора смартфона или компьютера. Система фиксирует технические параметры: модель устройства, версию операционной системы, настройки браузера и геолокацию. При каждом входе в мобильный банк система сверяет текущие данные с эталонными. Любое резкое несовпадение параметров или попытка подмены координат с помощью программ типа Fake GPS приведет к мгновенной блокировке доступа до подтверждения личности владельцем.

Такой подход позволяет эффективно защищать деньги клиентов в режиме реального времени. Если злоумышленники узнают чужой пароль и попытаются войти в личный кабинет с постороннего гаджета, система сразу распознает несоответствие и остановит операцию. Даже если мошенники скопируют часть данных и подменят геолокацию, другие скрытые параметры устройства всё равно не сойдутся, и подозрительный перевод будет отклонен.

Для корректной работы этой защитной системы мобильное приложение запрашивает у пользователей доступ к геолокации. Запрос всплывает из-за технических особенностей операционных систем смартфонов, которые требуют ручного подтверждения прав, причем сделать это нужно всего один раз.

В Альфа-Банке подчеркивают, что все собранные технологические данные строго конфиденциальны. Информация используется исключительно для антифрод-защиты, не передается третьим лицам и хранится в зашифрованном виде в рамках правового поля.