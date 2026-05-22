АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) РАССКАЗАЛ О НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К БЕЗОПАСНОСТИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ


12:10 22.05.2026

Альфа-Банк подробно рассказал о новых мерах безопасности, которые внедряются в соответствии с изменениями в законодательстве Республики Беларусь.

С 1 июля 2026 года все белорусские банки обязаны собирать, хранить и анализировать так называемый «цифровой отпечаток устройства» пользователей. Эта мера вводится для масштабного снижения количества мошеннических операций и защиты сбережений граждан.

Цифровой отпечаток работает по принципу уникального идентификатора смартфона или компьютера. Система фиксирует технические параметры: модель устройства, версию операционной системы, настройки браузера и геолокацию. При каждом входе в мобильный банк система сверяет текущие данные с эталонными. Любое резкое несовпадение параметров или попытка подмены координат с помощью программ типа Fake GPS приведет к мгновенной блокировке доступа до подтверждения личности владельцем.

Такой подход позволяет эффективно защищать деньги клиентов в режиме реального времени. Если злоумышленники узнают чужой пароль и попытаются войти в личный кабинет с постороннего гаджета, система сразу распознает несоответствие и остановит операцию. Даже если мошенники скопируют часть данных и подменят геолокацию, другие скрытые параметры устройства всё равно не сойдутся, и подозрительный перевод будет отклонен.

Для корректной работы этой защитной системы мобильное приложение запрашивает у пользователей доступ к геолокации. Запрос всплывает из-за технических особенностей операционных систем смартфонов, которые требуют ручного подтверждения прав, причем сделать это нужно всего один раз.

В Альфа-Банке подчеркивают, что все собранные технологические данные строго конфиденциальны. Информация используется исключительно для антифрод-защиты, не передается третьим лицам и хранится в зашифрованном виде в рамках правового поля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2026
валюта курс
EUR 3.1760
USD 2.7315
RUB 3.8656
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1832 +0.0165
USD 2.7506 +0.0191
RUB 3.8586 -0.007
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3590
USD 2.8250 2.8350
RUB 3.8350 3.8370
подробнее

Конвертация в банках
на 22.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1860
EUR/RUB 87.2000 87.5000
USD/RUB 73.7000 73.9900
подробнее
