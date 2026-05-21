После длительного ремонта Приорбанк открыл обновленное отделение вблизи станции метро «Уручье».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в отделении можно решить все основные финансовые задачи – от открытия счетов до международных переводов. Предусмотрены и традиционные кассы для обмена валют и платежей.

Дополнительный офис 100/17 находится на проспекте Независимости, 172 рядом со станцией метро «Уручье» и жилой многоэтажки – через дорогу от ТЦ «Спектр». Когда-то здесь уже размещалось отделение Приорбанка. После масштабного ремонта и модернизации здесь открыли современный центр в трендовом формате.

«Это отделение ждали многие. Вокруг – густонаселенный и оживленный район с высоким спросом на карточки, переводы и другие операции. Теперь мы можем предложить жителям Уручья обслуживаться в стильном и уютном отделении. В нем мы постарались учесть главную ценность современного ритма жизни – это время. Все процессы отточены так, чтобы можно было решить любой финансовый вопрос быстро и удобно», – поясняют в Приорбанке.

Отделение получило стильный интерьер в стиле минимализма. В декоре преобладают элементы в фирменном желтом цвете, а для посетителей с маленькими детьми предусмотрели уютный уголок.

Отделение разделено на две зоны: в одной обслуживают частных клиентов, в другой – бизнес. Физлица могут оформить на месте карточки, вклады, кредиты и страховки. Тут можно совершить переводы, подключить пакет сервисов или решить более сложные задачи. Юрлица могут заглянуть за расчетно-кассовым обслуживанием, финансированием или международными расчетами.

Рабочие места специалистов дополняют две кассы. В них, в частности, можно продать или приобрести доллары, евро и российские рубли. В ближайшее время в отделении также появятся банкомат-ресайклер и платежно-справочный терминал.

Отделение Приорбанка на проспекте Независимости, 172 работает с понедельника по пятницу – с 09.00 до 19.00 (кассы закрываются на полчаса раньше). При этом в последний рабочий день месяца обслуживают до 15.00. Суббота и воскресенье – выходные.