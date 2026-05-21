Банковские новости РБ

К КРЕДИТНОМУ ПРОДУКТУ «РАССРОЧКА» ТЕХНОБАНКА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

09:24 22.05.2026 К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новыми партнерами стали: магазин мебели «DAR MEBEL» (Частное предприятие «Дар Мебель Витебск») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; туристическая компания «Би-тур» (ООО «Увлекательные путешествия») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; интернет-магазин климатического оборудования «NORDICA» (ИП Курейчик Д.Д.) – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин мебели «ArtEva» (ООО «АртЭва») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев.