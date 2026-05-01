Национальный банк Республики Беларусь с 1 июня 2026 года выпускает в обращение новую банкноту номиналом 200 белорусских рублей. Соответствующее постановление Правления Нацбанка подписал Роман Головченко, передает пресс-служба регулятора.

Выпуск в обращение осуществляется в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению банкноты

Банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных банкнот номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 рублей, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах