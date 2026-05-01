|21.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
НАЦБАНК С 1 ИЮНЯ ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ НОВУЮ БАНКНОТУ НОМИНАЛОМ 200 БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
15:39 21.05.2026
Национальный банк Республики Беларусь с 1 июня 2026 года выпускает в обращение новую банкноту номиналом 200 белорусских рублей. Соответствующее постановление Правления Нацбанка подписал Роман Головченко, передает пресс-служба регулятора.
Выпуск в обращение осуществляется в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению банкноты
Банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных банкнот номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 рублей, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах
