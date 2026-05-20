|21.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК ПОДДЕРЖАЛ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА ПЛОЩАДКЕ АЛЛЕЯ MEDICALSTARTUP
11:28 21.05.2026
Беларусбанк принял участие в 31-м Международном медицинском форуме «Здравоохранение Беларуси», который стал крупнейшей площадкой для демонстрации инновационных стартап-проектов в сфере здравоохранения – Аллея MedicalStartup
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, масштабное отраслевое мероприятие собрало ведущих специалистов, врачей и разработчиков. Вниманию экспертов были представлены уникальные отечественные разработки, а также проведены масштабные семинары для специалистов. Более 20 лучших проектов из числа финалистов республиканских конкурсов презентовали инвесторам и экспертам.
Участие в оценке проектов и формировании рекомендаций участникам питч-сессии для их дальнейшего развития от Беларусбанка выступил Сергей Жук, начальник управления по работе с малым и средним бизнесом департамента корпоративного бизнеса.
Главным фокусом выставки стало внедрение технологий «умной» медицины. Были презентованы цифровые платформы для более удобного взаимодействия врача и пациента, а также современные отечественные медицинские приборы и фармпрепараты.
«Медицинские стартапы — это самый сложный, но и самый благородный вид технологического бизнеса. Вы продаете не просто алгоритмы или устройства, вы дарите людям качество и продолжительность жизни. Инновация имеет ценность, когда она масштабируема и доступна конечному пациенту. Банк готов стать финансовым мостом между вашей научной лабораторией и реальным сектором здравоохранения», — обратился к участникам Сергей Жук.
Забота о здоровье граждан сегодня выходит далеко за рамки классической медицины — это комплексная экосистема, в которой технологии, наука и финансы идут рука об руку. Ярким примером такой синергии выступает многолетнее участие Беларусбанка в поддержке отрасли. От развития инициатив по повышению мобильности здравоохранения на селе до инвестиций в медицинские стартапы — финансовый сектор создает надежный фундамент для будущих открытий.
