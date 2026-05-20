ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БЕЛАРУСБАНК ПОДДЕРЖАЛ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА ПЛОЩАДКЕ АЛЛЕЯ MEDICALSTARTUP


11:28 21.05.2026

Беларусбанк принял участие в 31-м Международном медицинском форуме «Здравоохранение Беларуси», который стал крупнейшей площадкой для демонстрации инновационных стартап-проектов в сфере здравоохранения – Аллея MedicalStartup

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, масштабное отраслевое мероприятие собрало ведущих специалистов, врачей и разработчиков. Вниманию экспертов были представлены уникальные отечественные разработки, а также проведены масштабные семинары для специалистов. Более 20 лучших проектов из числа финалистов республиканских конкурсов презентовали инвесторам и экспертам.

Участие в оценке проектов и формировании рекомендаций участникам питч-сессии для их дальнейшего развития от Беларусбанка выступил Сергей Жук, начальник управления по работе с малым и средним бизнесом департамента корпоративного бизнеса.

Главным фокусом выставки стало внедрение технологий «умной» медицины. Были презентованы цифровые платформы для более удобного взаимодействия врача и пациента, а также современные отечественные медицинские приборы и фармпрепараты.

«Медицинские стартапы — это самый сложный, но и самый благородный вид технологического бизнеса. Вы продаете не просто алгоритмы или устройства, вы дарите людям качество и продолжительность жизни. Инновация имеет ценность, когда она масштабируема и доступна конечному пациенту. Банк готов стать финансовым мостом между вашей научной лабораторией и реальным сектором здравоохранения», — обратился к участникам Сергей Жук.

Забота о здоровье граждан сегодня выходит далеко за рамки классической медицины — это комплексная экосистема, в которой технологии, наука и финансы идут рука об руку. Ярким примером такой синергии выступает многолетнее участие Беларусбанка в поддержке отрасли. От развития инициатив по повышению мобильности здравоохранения на селе до инвестиций в медицинские стартапы — финансовый сектор создает надежный фундамент для будущих открытий.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2026
валюта курс
EUR 3.1640
USD 2.7304
RUB 3.8596
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1588 -0.0072
USD 2.7304 +0.0011
RUB 3.8596 +0.0185
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2900 3.3150
USD 2.7800 2.7950
RUB 3.8270 3.8450
подробнее

Конвертация в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1870
EUR/RUB 85.1000 86.6000
USD/RUB 72.5000 73.0994
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте