Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЗНЕС-ПРЕМИИ «НАРОДНЫЙ ВЫБОР 2026»


09:21 21.05.2026

ВТБ (Беларусь) стал обладателем специальной награды международной бизнес-премии «Народный выбор-2026» за поддержку дизайнеров и коллаборацию с белорусскими брендами одежды.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, высокой оценки удостоилась совместная работа банка и белорусского бренда одежды KRASA — коллекция «АСАБЛІВАЯ», представленная в 2025 году в рамках модного показа Fashion Fabrique 2.0. Проект стал воплощением женственности, силы и уверенности в себе.

Коллекция «АСАБЛІВАЯ» объединила актуальные мировые тренды и авторское прочтение женственности, силы и внутренней уверенности. Архитектурные силуэты, прозрачное кружево, выразительные фактуры, меховые акценты и смелые цветовые решения создали образы, наполненные эстетикой, характером и эмоциональной глубиной. Главным символом коллекции стала современная женщина — сильная, свободная и уверенная в себе.

ВТБ (Беларусь) последовательно развивает партнерские инициативы, направленные на поддержку локального бизнеса, творческого сообщества и современных культурных проектов.

Справочно:

Международная бизнес-премия «Народный выбор» — проект, направленный на определение общественного признания, поддержку и продвижение брендов, товаров и услуг, представленных в различных сегментах рынка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2026
валюта курс
EUR 3.1640
USD 2.7304
RUB 3.8596
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1588 -0.0072
USD 2.7304 +0.0011
RUB 3.8596 +0.0185
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2900 3.3150
USD 2.7800 2.7950
RUB 3.8270 3.8450
подробнее

Конвертация в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1870
EUR/RUB 85.1000 86.6000
USD/RUB 72.5000 73.0994
подробнее
