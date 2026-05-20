ВТБ (Беларусь) стал обладателем специальной награды международной бизнес-премии «Народный выбор-2026» за поддержку дизайнеров и коллаборацию с белорусскими брендами одежды.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, высокой оценки удостоилась совместная работа банка и белорусского бренда одежды KRASA — коллекция «АСАБЛІВАЯ», представленная в 2025 году в рамках модного показа Fashion Fabrique 2.0. Проект стал воплощением женственности, силы и уверенности в себе.

Коллекция «АСАБЛІВАЯ» объединила актуальные мировые тренды и авторское прочтение женственности, силы и внутренней уверенности. Архитектурные силуэты, прозрачное кружево, выразительные фактуры, меховые акценты и смелые цветовые решения создали образы, наполненные эстетикой, характером и эмоциональной глубиной. Главным символом коллекции стала современная женщина — сильная, свободная и уверенная в себе.

ВТБ (Беларусь) последовательно развивает партнерские инициативы, направленные на поддержку локального бизнеса, творческого сообщества и современных культурных проектов.

Справочно:

Международная бизнес-премия «Народный выбор» — проект, направленный на определение общественного признания, поддержку и продвижение брендов, товаров и услуг, представленных в различных сегментах рынка.