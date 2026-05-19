|20.05.2026
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
НАЦБАНК ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О СНИЖЕНИИ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
11:24 20.05.2026
Правление Нацбанка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт на 50 базисных пунктов. С 1 июня 2026 года они составят 9,25% и 10,75% годовых соответственно. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Заседанию Правления предшествовал глубокий анализ ситуации: эксперты подготовили аргументированные предложения по уровню ключевых ставок. Участники встречи внимательно взвесили все «за» и «против», чтобы определить их оптимальный размер и оценить влияние на экономику страны.
Как отметил председатель Правления Нацбанка Роман Головченко, решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт на 50 базисных пунктов принято на фоне устойчивой положительной динамики в финансовой сфере. В частности, в стране фиксируется замедление инфляции, а валовой внутренний продукт демонстрирует уверенный рост.
Дополнительными факторами для смягчения денежно-кредитной политики стали улучшение показателей внешней торговли и стабильная ситуация на внутреннем валютном рынке. На этом фоне граждане сохраняют высокую сберегательную активность, а банковский сектор обеспечивает необходимую кредитную поддержку реального сектора, стимулируя рост инвестиционного финансирования.
