Правление Нацбанка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт на 50 базисных пунктов. С 1 июня 2026 года они составят 9,25% и 10,75% годовых соответственно. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Заседанию Правления предшествовал глубокий анализ ситуации: эксперты подготовили аргументированные предложения по уровню ключевых ставок. Участники встречи внимательно взвесили все «за» и «против», чтобы определить их оптимальный размер и оценить влияние на экономику страны.

Как отметил председатель Правления Нацбанка Роман Головченко, решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт на 50 базисных пунктов принято на фоне устойчивой положительной динамики в финансовой сфере. В частности, в стране фиксируется замедление инфляции, а валовой внутренний продукт демонстрирует уверенный рост.

Дополнительными факторами для смягчения денежно-кредитной политики стали улучшение показателей внешней торговли и стабильная ситуация на внутреннем валютном рынке. На этом фоне граждане сохраняют высокую сберегательную активность, а банковский сектор обеспечивает необходимую кредитную поддержку реального сектора, стимулируя рост инвестиционного финансирования.