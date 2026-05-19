Сбер Банк и «Нити дружбы» реализовали совместный проект «Ты не один». Для воспитанников детских домов провели уроки финансовой грамотности – как для профориентации, так и для формирования жизненных навыков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Сбер Банка, у выпускников детских домов разные истории. Представим, что Влад взял в рассрочку технику на 12 000 рублей, но не знал, как ее выплатить. Артем поехал на заработки в Подмосковье, а через три недели его едва нашли и без денег. А Андрей раздумывал над предложением заработка через онлайн-казино.

Корень проблемы кроется в отсутствии навыков самостоятельной жизни. В детском доме о ребятах заботятся взрослые, которые обеспечивают питание, покупают одежду, следят за распорядком дня, поведением и учебой. Покидая интернат, подросток сталкивается с реальностью, где нет привычной поддержки и контроля. Оказавшись один на один с большим миром, дети зачастую не готовы к новым вызовам.

Чтобы вчерашние воспитанники не растерялись и не совершили ошибок, их необходимо готовить к самостоятельности. Именно для этого Сбер Банк и учреждение «Нити Дружбы» запустили проект «Ты не один: гид по взрослой жизни». В течение 2025/2026 учебного года сотрудники Сбера ежемесячно проводили занятия для девятиклассников детского дома №5 в Минске, помогая им освоить навыки, необходимые для будущей жизни.

С сентября по май сотрудники Сбера вместе со специалистами фонда «Новая школа» и Академии образования провели для воспитанников девять встреч, объединённых в два основных модуля: «Профориентация» и «Жизненные навыки».

Первый модуль позволил подросткам выявить собственные сильные стороны, освоить методики постановки целей и тайм-менеджмента, детально разобраться в устройстве системы образования и существующих льготах, а также познакомиться с возможностями самозанятости.

Встречи второго модуля были посвящены практическим умениям: от подготовки к собеседованию и стратегий разрешения конфликтов до финансовой грамотности и кибербезопасности. Ребятам рассказали, как защитить личные данные, избежать мошеннических схем и пользоваться кредитными продуктами. Это были не скучные лекции, а активные диалоги.

«Огромную помощь в вопросе профориентации выпускников в этом учебном году оказали сотрудники Сбер Банка. Все мероприятия программы получили самые положительные отклики от наших воспитанников. Надеемся на плодотворное сотрудничество со Сбером и в дальнейшем», – поделилась директор детского дома №5 Наталия Хурсевич.

Проект «Ты не один» объединил усилия коммерческой и некоммерческой организации. На подготовительном этапе банк пригласил организацию «Нити Дружбы», которая уже 11 лет помогает детям-сиротам. Вместе они разработали актуальный проект.

«Вместе со Сбер Банком мы разработали программу, которая строится "от потребности". В результате дети получили реальные знания и навыки, которые они смогут использовать в будущем. Это пример проекта, который действительно меняет жизни детей», — делится директор «Нити Дружбы» Артем Головий.

Важность проекта отметили и сотрудники детского дома. «Спасибо за честный разговор со взрослой жизнью. Программа составлена очень грамотно – всё про реальные ситуации, с которыми ребята столкнутся уже завтра: как не потерять деньги, и какие выплаты положены. Многие ребята после выпуска теряются даже в быту: не знают, как лампочку вкрутить, не то, что ипотеку оформить. А тут им дали базу, которая спасет от глупых ошибок в самостоятельной жизни. Это не теория, а шпаргалка, которую реально откроешь, когда страшно и непонятно. Такую программу нужно проводить во всех детских домах — без пафоса, и по делу», — призналась педагог детского дома Аксана Носко.

Эффект от проекта долгосрочный. Возможно, спустя несколько лет кто-то похожий на Влада, Артема или Андрея откажется от сомнительного способа заработка или не возьмет кредит только потому, что вспомнит одну из встреч этой программы. В цифрах этот проект не измерить.