Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ: БЕЛАРУСБАНК ПРЕДЛОЖИЛ РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА НА «МЕЛЬНИЦЕ УСПЕХА»


09:27 20.05.2026

Главной темой деловой программы XVI Международного экономического форума «Мельница успеха», который прошел в Могилеве, стали инвестиции. Государство предложило бизнесу мощные стимулы: от обновленного закона «Об инвестициях» до масштабной инициативы «Один район – один проект». Как эта поддержка реализуется на деле, участникам форума рассказали представители Беларусбанка, передает пресс-служба финучреждения.

Банк на форуме представило Могилевское областное управление № 700 во главе с начальником Олегом Сосновцом, а также представители дочерних компаний – «АСБ Консалт» и «АСБ Лизинг».

Сотрудники Беларусбанка ознакомили могилевчан и гостей выставки с клубными картами, а также презентовали наиболее актуальные и востребованные продукты в направлении корпоративного и розничного бизнеса.

Мероприятие включало пленарное заседание, тематические дискуссии, секции, презентацию товаров экспортно-ориентированных предприятий, В2В-переговоры, выставку товаропроизводителей государств–членов ШОС.

Во время официальной части заместитель министра экономики Елена Болигатова отметила, что в Беларуси проводится колоссальная работа, чтобы сделать максимально прозрачными, понятными и выгодными условия для инвесторов. Отдельно она остановилась на новой линейке кредитов, выдаваемых на комфортных условиях: «Сильные регионы», «Туристический потенциал» и «Технологическая самодостаточность». Сегодня в стране одобрено более 340 заявок, в их числе – 67 бизнес-проектов в Могилевской области.

Руководитель областного управления банка принял участие в работе секции «Туристические возможности Могилевской области и её перспективы». Формат открытого диалога позволил представителям деловых кругов и государственных организаций обсудить подходы к развитию туристической сферы региона. Отдельный акцент был сделан на агроэкотуризме.

Во время международного форума «Мельница успеха» подписаны протоколы намерений о реализации инвестиционных проектов на территории Могилевской области. Общая сумма соглашений превысила 250 млн рублей.

Форум «Мельница успеха» – это деловое событие международного уровня, направленное на развитие торговли и экономического партнерства, определение новых бизнес-партнеров на внешнем рынке в целях развития импортозамещения, поиск альтернативных поставщиков, установление кооперационных связей между производителями и потребителями, а также формирование новых каналов экспорта и импорта производимой продукции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.05.2026
валюта курс
EUR 3.1712
USD 2.7293
RUB 3.8411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1660 -0.034
USD 2.7293 -0.018
RUB 3.8411 +0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2850 3.3220
USD 2.7800 2.7990
RUB 3.8100 3.8240
подробнее

Конвертация в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1850
EUR/RUB 86.2500 87.0000
USD/RUB 72.5000 73.3000
подробнее
