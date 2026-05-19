Главной темой деловой программы XVI Международного экономического форума «Мельница успеха», который прошел в Могилеве, стали инвестиции. Государство предложило бизнесу мощные стимулы: от обновленного закона «Об инвестициях» до масштабной инициативы «Один район – один проект». Как эта поддержка реализуется на деле, участникам форума рассказали представители Беларусбанка, передает пресс-служба финучреждения.

Банк на форуме представило Могилевское областное управление № 700 во главе с начальником Олегом Сосновцом, а также представители дочерних компаний – «АСБ Консалт» и «АСБ Лизинг».

Сотрудники Беларусбанка ознакомили могилевчан и гостей выставки с клубными картами, а также презентовали наиболее актуальные и востребованные продукты в направлении корпоративного и розничного бизнеса.

Мероприятие включало пленарное заседание, тематические дискуссии, секции, презентацию товаров экспортно-ориентированных предприятий, В2В-переговоры, выставку товаропроизводителей государств–членов ШОС.

Во время официальной части заместитель министра экономики Елена Болигатова отметила, что в Беларуси проводится колоссальная работа, чтобы сделать максимально прозрачными, понятными и выгодными условия для инвесторов. Отдельно она остановилась на новой линейке кредитов, выдаваемых на комфортных условиях: «Сильные регионы», «Туристический потенциал» и «Технологическая самодостаточность». Сегодня в стране одобрено более 340 заявок, в их числе – 67 бизнес-проектов в Могилевской области.

Руководитель областного управления банка принял участие в работе секции «Туристические возможности Могилевской области и её перспективы». Формат открытого диалога позволил представителям деловых кругов и государственных организаций обсудить подходы к развитию туристической сферы региона. Отдельный акцент был сделан на агроэкотуризме.

Во время международного форума «Мельница успеха» подписаны протоколы намерений о реализации инвестиционных проектов на территории Могилевской области. Общая сумма соглашений превысила 250 млн рублей.

Форум «Мельница успеха» – это деловое событие международного уровня, направленное на развитие торговли и экономического партнерства, определение новых бизнес-партнеров на внешнем рынке в целях развития импортозамещения, поиск альтернативных поставщиков, установление кооперационных связей между производителями и потребителями, а также формирование новых каналов экспорта и импорта производимой продукции.