Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК И WILDBERRIES ЗАПУСТИЛИ МАСШТАБНЫЙ СОЦПРОЕКТ «ЕЁ ПУТЬ В IT: МЕНЕДЖЕР МАРКЕТПЛЕЙСА»
15:21 19.05.2026
ОАО «Белагропромбанк» совместно с крупнейшей цифровой платформой Wildberries и партнерами запустил масштабный социальный проект «Её путь в IT: менеджер маркетплейса».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, инициатива, приуроченная к Году белорусской женщины, направлена на социализацию и профессиональное развитие женщин, воспитывающих детей с инвалидностью, а также многодетных матерей.
Главная цель проекта — предоставить женщинам, нуждающимся в особой поддержке, реальные инструменты для достижения финансовой стабильности. Освоение востребованной профессии «менеджер маркетплейса» позволит участницам работать удаленно по гибкому графику, успешно совмещая построение карьеры с заботой о детях.
Участницами первого набора стали 50 женщин, стремящихся к получению новых цифровых компетенций. Специально для них эксперты Wildberries разработали комплексную обучающую программу. Она рассчитана на 6 недель и включает в себя 10 специализированных бизнес-встреч, а также два масштабных офлайн-мероприятия, которые пройдут на базе площадок банка.
В ходе обучения участницы с нуля освоят весь цикл работы на электронной торговой площадке: основы старта работы на Wildberries и юнит-экономику; правила создания карточек товаров и работу с визуальным контентом; специфику логистических моделей (FBS, FBW, DBS, EDBS, C&C); инструменты продвижения и выстраивание стратегии сезонных продаж.
Практическим блоком программы станет разбор реального кейса по выводу бренда на маркетплейс на примере известного белорусского производителя СОАО «Модум – наша косметика».
Важная особенность проекта заключается в том, что после окончания теоретического курса участницы смогут закрепить знания на практике: для них будет организована стажировка в компаниях действующих продавцов Wildberries.
Реализация столь значимой инициативы стала возможной благодаря объединению усилий государственных структур, крупного бизнеса и общественных организаций.
