ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК И WILDBERRIES ЗАПУСТИЛИ МАСШТАБНЫЙ СОЦПРОЕКТ «ЕЁ ПУТЬ В IT: МЕНЕДЖЕР МАРКЕТПЛЕЙСА»


15:21 19.05.2026

ОАО «Белагропромбанк» совместно с крупнейшей цифровой платформой Wildberries и партнерами запустил масштабный социальный проект «Её путь в IT: менеджер маркетплейса».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, инициатива, приуроченная к Году белорусской женщины, направлена на социализацию и профессиональное развитие женщин, воспитывающих детей с инвалидностью, а также многодетных матерей.

Главная цель проекта — предоставить женщинам, нуждающимся в особой поддержке, реальные инструменты для достижения финансовой стабильности. Освоение востребованной профессии «менеджер маркетплейса» позволит участницам работать удаленно по гибкому графику, успешно совмещая построение карьеры с заботой о детях.

Участницами первого набора стали 50 женщин, стремящихся к получению новых цифровых компетенций. Специально для них эксперты Wildberries разработали комплексную обучающую программу. Она рассчитана на 6 недель и включает в себя 10 специализированных бизнес-встреч, а также два масштабных офлайн-мероприятия, которые пройдут на базе площадок банка.

В ходе обучения участницы с нуля освоят весь цикл работы на электронной торговой площадке: основы старта работы на Wildberries и юнит-экономику; правила создания карточек товаров и работу с визуальным контентом; специфику логистических моделей (FBS, FBW, DBS, EDBS, C&C); инструменты продвижения и выстраивание стратегии сезонных продаж.

Практическим блоком программы станет разбор реального кейса по выводу бренда на маркетплейс на примере известного белорусского производителя СОАО «Модум – наша косметика».

Важная особенность проекта заключается в том, что после окончания теоретического курса участницы смогут закрепить знания на практике: для них будет организована стажировка в компаниях действующих продавцов Wildberries.

Реализация столь значимой инициативы стала возможной благодаря объединению усилий государственных структур, крупного бизнеса и общественных организаций.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.05.2026
валюта курс
EUR 3.1712
USD 2.7293
RUB 3.8411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1660 -0.034
USD 2.7293 -0.018
RUB 3.8411 +0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3260 3.3350
USD 2.8000 2.8050
RUB 3.8030 3.8100
подробнее

Конвертация в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1830
EUR/RUB 87.2000 87.6900
USD/RUB 73.5000 73.8900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте