Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДСТАВИЛ ВЫСТАВКУ «ПОЛКОВОДЦЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН»» В ВГТУ
10:43 19.05.2026
Выставка «Полководцы Великой Победы: операция «Багратион», приуроченная к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в Витебском государственном технологическом университете.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, экспозиция включает 16 стендов, на которых в хронологическом порядке представлены боевые действия четырех советских фронтов. Посетители смогут узнать о выдающихся военачальниках, руководивших операцией: Маршале Советского Союза Константине Рокоссовском, генерале армии Георгии Захарове, генерале армии Иване Черняховском и Маршале Советского Союза Иване Баграмяне. Исторические факты и цифры проиллюстрированы уникальными фотографиями из архивов Беларуси и России, а также из личных семейных коллекций потомков полководцев.
«Выставка, посвященная операции «Багратион» – не просто воспоминание о героической операции, изменившей ход Великой Отечественной войны. Это глубокий поклон мужеству, стойкости и самоотверженности наших предков. Более того, это важный образовательный проект, который будет интересен студентам и преподавателям вуза», – отметил директор региональной дирекции Витебской области ВТБ (Беларусь) Александр Бестаев.
Более подробно с выставочным проектом можно ознакомиться на сайте банка.
