ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДСТАВИЛ ВЫСТАВКУ «ПОЛКОВОДЦЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН»» В ВГТУ


10:43 19.05.2026

Выставка «Полководцы Великой Победы: операция «Багратион», приуроченная к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в Витебском государственном технологическом университете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, экспозиция включает 16 стендов, на которых в хронологическом порядке представлены боевые действия четырех советских фронтов. Посетители смогут узнать о выдающихся военачальниках, руководивших операцией: Маршале Советского Союза Константине Рокоссовском, генерале армии Георгии Захарове, генерале армии Иване Черняховском и Маршале Советского Союза Иване Баграмяне. Исторические факты и цифры проиллюстрированы уникальными фотографиями из архивов Беларуси и России, а также из личных семейных коллекций потомков полководцев.

«Выставка, посвященная операции «Багратион» – не просто воспоминание о героической операции, изменившей ход Великой Отечественной войны. Это глубокий поклон мужеству, стойкости и самоотверженности наших предков. Более того, это важный образовательный проект, который будет интересен студентам и преподавателям вуза», – отметил директор региональной дирекции Витебской области ВТБ (Беларусь) Александр Бестаев.

Более подробно с выставочным проектом можно ознакомиться на сайте банка.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.05.2026
валюта курс
EUR 3.1712
USD 2.7293
RUB 3.8411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1660 -0.034
USD 2.7293 -0.018
RUB 3.8411 +0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3260 3.3350
USD 2.8000 2.8050
RUB 3.8030 3.8100
подробнее

Конвертация в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1830
EUR/RUB 87.2000 87.6900
USD/RUB 73.5000 73.8900
подробнее
