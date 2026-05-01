Выставка «Полководцы Великой Победы: операция «Багратион», приуроченная к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в Витебском государственном технологическом университете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, экспозиция включает 16 стендов, на которых в хронологическом порядке представлены боевые действия четырех советских фронтов. Посетители смогут узнать о выдающихся военачальниках, руководивших операцией: Маршале Советского Союза Константине Рокоссовском, генерале армии Георгии Захарове, генерале армии Иване Черняховском и Маршале Советского Союза Иване Баграмяне. Исторические факты и цифры проиллюстрированы уникальными фотографиями из архивов Беларуси и России, а также из личных семейных коллекций потомков полководцев.

«Выставка, посвященная операции «Багратион» – не просто воспоминание о героической операции, изменившей ход Великой Отечественной войны. Это глубокий поклон мужеству, стойкости и самоотверженности наших предков. Более того, это важный образовательный проект, который будет интересен студентам и преподавателям вуза», – отметил директор региональной дирекции Витебской области ВТБ (Беларусь) Александр Бестаев.

Более подробно с выставочным проектом можно ознакомиться на сайте банка.