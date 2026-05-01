XVI Международный экономический форум «Мельница успеха» состоялся в Могилеве 13–15 мая 2026 года. В первый день форума подвели итоги конкурса стартап-проектов «Mogilev Invest Day», финал которого поддержал в качестве партнера Белагропромбанк.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, нанодвигатель, цветочный магазин и глемпинг на берегу реки – эти и другие идеи презентовала молодежь Могилевского региона на конкурсе бизнес-проектов «Mogilev Invest Day». На него поступило около сотни заявок в таких номинациях, как «Туризм», «Лучшая идея или реализованный проект, нацеленные на реализацию приоритетных направлений Стратегии устойчивого развития могилевской области на период до 2040 года», «Лучшая инновационная идея, научная разработка в вузе, сузе», «Современный, умный и эффективный промышленный парк» и др. Всего для участия в конкурсе было отобрано 24 проекта, а победителями стали 8 стартапов. Партнер конкурса Белагропромбанк вручил ребятам памятные призы и сувениры.

Организаторы отметили, что ежегодно конкурс молодежных бизнес-проектов не только является хорошей возможностью демонстрации ключевых преимуществ Могилевской области для потенциальных инвесторов и партнеров, но и привлекает для участия в развитии региона все больше молодежи с их свежими идеями, нестандартными подходами.

Менеджер Управления развития экосистемы Белагропромбанка Оксана Исаченко во время проведения конкурса отметила, что партнерство банка в подобных мероприятиях – уже закономерная тенденция, так как одна из основных задач финучреждения – поддержка и стимулирование предпринимательской инициативы в регионах. «Что же касается молодежи, то сегодня она не просто рассматривает предпринимательство как главный инструмент для самореализации, но и формирует основные тенденции в развитии экономики, является главным драйвером инноваций, активно погружаясь в такие сферы, как искусственный интеллект, автоматизация процессов, креативная индустрия, e-commercе и др. А наша задача – дать импульс таким проектам», – подчеркнула представитель банка.

На Международном экономическом форуме «Мельница успеха» представителями банка были раскрыты возможности Белагропромбанка в части поддержки предпринимателей и стартап-движения, в частности наставническая и образовательная миссия финучреждения, а также были презентованы продукты, услуги и сервисы банка для широкой аудитории, ежегодный конкурс «Стартап-марафон» для начинающих и уже действующих предпринимателей, возможности Центров притяжения Igrow.

Справочно. Международный экономический форум «Мельница успеха» в текущем году собрал в Могилеве около полутора тысяч человек – представителей бизнеса государств-членов ШОС, иностранных делегаций, а также представителей предпринимательства, малого и среднего бизнеса, органов власти Республики Беларусь. Свои разработки в рамках форума продемонстрировали производители передового технологического оборудования и крупногабаритной техники. Также работала ярмарка-продажа и экспозиция субъектов агроэкотуризма.