|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
В I КВАРТАЛЕ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ КРЕДИТОВ В БЕЛАРУСИ ОФОРМЛЕНО ОНЛАЙН
16:27 18.05.2026
В I квартале 2026 года в Беларуси зафиксирован рост популярности цифровых банковских услуг.
По данным аналитического обозрения Национального банка, граждане и представители бизнеса стали гораздо чаще использовать системы дистанционного обслуживания для получения заемных средств. Эта тенденция затронула практически все категории клиентов, за исключением крупного бизнеса, который по-прежнему предпочитает традиционные форматы взаимодействия. В результате активного перехода на удаленные каналы доля онлайн-договоров в общем объеме кредитного сектора выросла на 11,1% по сравнению с IV кварталом прошлого года. В результате итоговый показатель составил 54,1%.
Столь стремительное развитие цифровых сервисов подтверждает успешную цифровую трансформацию финансового сектора страны и растущее доверие населения к дистанционным банковским технологиям.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2026
Курсы в банках
на 18.05.2026
Конвертация в банках
на 18.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте