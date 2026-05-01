В I КВАРТАЛЕ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ КРЕДИТОВ В БЕЛАРУСИ ОФОРМЛЕНО ОНЛАЙН

16:27 18.05.2026 В I квартале 2026 года в Беларуси зафиксирован рост популярности цифровых банковских услуг. По данным аналитического обозрения Национального банка, граждане и представители бизнеса стали гораздо чаще использовать системы дистанционного обслуживания для получения заемных средств. Эта тенденция затронула практически все категории клиентов, за исключением крупного бизнеса, который по-прежнему предпочитает традиционные форматы взаимодействия. В результате активного перехода на удаленные каналы доля онлайн-договоров в общем объеме кредитного сектора выросла на 11,1% по сравнению с IV кварталом прошлого года. В результате итоговый показатель составил 54,1%. Столь стремительное развитие цифровых сервисов подтверждает успешную цифровую трансформацию финансового сектора страны и растущее доверие населения к дистанционным банковским технологиям.