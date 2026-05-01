МТБанк запустил новый инструмент для строительства жилья – «Ипотека Микс». Он объединяет рассрочку от застройщика жилого комплекса «Северный Берег» и ипотечный кредит банка, ставка на который на первоначальном этапе составит от 0,99% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, продукт доступен в рамках партнерской программы с застройщиком «Северного Берега» ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед». Схема выглядит так: до 20 % стоимости жилья оформит в рассрочку застройщик, а до 80 % прокредитует банк. Причем ставка составит от 0,99 % годовых в грейс-периоде, получить кредит можно на срок от 5 до 30 лет.

На период действия рассрочки МТБанк предоставит отсрочку по погашению основного долга. Это позволит равномерно распределить финансовую нагрузку и снизить риск просрочек как перед банком, так и перед застройщиком.

«Ипотека Микс» закрывает потребности сразу двух категорий покупателей.

Первая – клиенты, которые уже нашли подходящую квартиру, но пока не накопили на первоначальный взнос. Раньше это означало, что покупку придется перенести на неопределенный срок. Теперь же часть стоимости застройщик оформит в рассрочку. Таким образом, мечта о собственном жилье станет гораздо ближе к исполнению.

Вторая – покупатели, которым банк одобряет сумму кредита ниже запрашиваемой. Обычно в такой ситуации клиенту приходилось искать дополнительные деньги или выбирать более дешевую недвижимость. С новым продуктом недостающую сумму можно оформить в виде рассрочки и таким образом купить именно ту квартиру, которую он планировал изначально.

Узнать больше про «Ипотеку Микс» и предварительно рассчитать условия кредита можно здесь, получить консультацию – по телефону +37544 509-99-99.

Жилой комплекс «Северный Берег» расположен в уникальном месте на берегу Цнянского водохранилища и Лэйксайд Парка. Новая инфраструктура, среднеэтажная монолитная застройка, безопасность и единство социальной среды делают этот жилой комплекс одним из самых популярных выборов на рынке недвижимости Минска. Уже введены в эксплуатацию 16 жилых домов, детский сад, паркинг с супермаркетом, Минский международный выставочный центр. Строится современная школа и благоустраивается Центральный сквер. «Северный Берег» продолжает активно развиваться, формируя современную городскую среду, сочетающую комфорт городской жизни, близость к природе и высокий уровень качества жилья.