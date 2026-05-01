Сбер провел встречу с БГУ по подготовке специалистов. Ежегодно около 50 студентов университета проходят здесь практику.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, за годы сотрудничества на работу в банк принято более 300 выпускников БГУ, для половины из которых он стал первым местом трудоустройства.

С 2014 года в Сбер Банке работает филиал кафедры банковского бизнеса и финансовых технологий, что позволяет сформировать предметное понимание о секторе.

Сбер уделяет особое внимание развитию цифровых технологий: банк заинтересован в качественной подготовке IT-специалистов и готов делиться практическим опытом и знаниями. Сотрудничество планируется расширить и привлечь к совместной работе факультет прикладной математики и информатики БГУ (ФПМИ). Это еще один вклад в подготовку востребованных специалистов для цифровой экономики, где студенты получат навыки работы с большими данными в финансовой сфере и решения сложных задач цифровой трансформации. Для Беларуси такое партнерство означает развитие IT-кадров, укрепление национального потенциала и повышение конкурентоспособности страны.

Сегодня Сбер также предлагает студентам старших курсов и выпускникам ВУЗов участие в обучающих программах СберПрактикум и СберПоколение, где молодые люди решают практические кейсы по разработке и анализу данных, а также развитию искусственного интеллекта.

Председатель правления Сбер Банка Евгений Елисеев и ректор Белорусского государственного университета Андрей Король подписали договор о взаимодействии в подготовке специалистов. Сбер также оказал университету спонсорскую помощь, которая будет направлена на обновление оборудования и учебных помещений.