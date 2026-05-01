18.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


СБЕР И БГУ ГОТОВЯТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ


13:00 18.05.2026

Сбер провел встречу с БГУ по подготовке специалистов. Ежегодно около 50 студентов университета проходят здесь практику.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, за годы сотрудничества на работу в банк принято более 300 выпускников БГУ, для половины из которых он стал первым местом трудоустройства.

С 2014 года в Сбер Банке работает филиал кафедры банковского бизнеса и финансовых технологий, что позволяет сформировать предметное понимание о секторе.

Сбер уделяет особое внимание развитию цифровых технологий: банк заинтересован в качественной подготовке IT-специалистов и готов делиться практическим опытом и знаниями. Сотрудничество планируется расширить и привлечь к совместной работе факультет прикладной математики и информатики БГУ (ФПМИ). Это еще один вклад в подготовку востребованных специалистов для цифровой экономики, где студенты получат навыки работы с большими данными в финансовой сфере и решения сложных задач цифровой трансформации. Для Беларуси такое партнерство означает развитие IT-кадров, укрепление национального потенциала и повышение конкурентоспособности страны.

Сегодня Сбер также предлагает студентам старших курсов и выпускникам ВУЗов участие в обучающих программах СберПрактикум и СберПоколение, где молодые люди решают практические кейсы по разработке и анализу данных, а также развитию искусственного интеллекта.

Председатель правления Сбер Банка Евгений Елисеев и ректор Белорусского государственного университета Андрей Король подписали договор о взаимодействии в подготовке специалистов. Сбер также оказал университету спонсорскую помощь, которая будет направлена на обновление оборудования и учебных помещений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2026
валюта курс
EUR 3.1970
USD 2.7473
RUB 3.8221
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2000 +0.0028
USD 2.7473 -0.0062
RUB 3.8221 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3320 3.3400
USD 2.8100 2.8200
RUB 3.7890 3.7990
подробнее

Конвертация в банках
на 18.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1820
EUR/RUB 88.1000 88.3500
USD/RUB 74.3000 74.5000
подробнее
