НЕО БАНК АЗИЯ ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ПРОДУКТ БЕЛКАРТ ВИРТУАЛЬНАЯ

09:33 18.05.2026 ЗАО «Нео Банк Азия» запустило виртуальную банковскую карточку Национальной платежной системы Белкарт в мобильном приложении Neo Bank Asia. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь пользоваться преимуществами Белкарт можно исключительно при помощи смартфона. Белкарт Виртуальная выпускается бесплатно и мгновенно без визита в офис банка. «Оформляйте виртуальную Белкарт от Нео Банк, подключайтесь к сервису бесконтактной оплаты Белкарт Pay, оплачивайте онлайн-покупки и бесконтактно рассчитывайтесь в Беларуси и в странах СНГ», - отметили в финучреждении.