|18.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
НЕО БАНК АЗИЯ ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ПРОДУКТ БЕЛКАРТ ВИРТУАЛЬНАЯ
09:33 18.05.2026
ЗАО «Нео Банк Азия» запустило виртуальную банковскую карточку Национальной платежной системы Белкарт в мобильном приложении Neo Bank Asia.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь пользоваться преимуществами Белкарт можно исключительно при помощи смартфона.
Белкарт Виртуальная выпускается бесплатно и мгновенно без визита в офис банка.
«Оформляйте виртуальную Белкарт от Нео Банк, подключайтесь к сервису бесконтактной оплаты Белкарт Pay, оплачивайте онлайн-покупки и бесконтактно рассчитывайтесь в Беларуси и в странах СНГ», - отметили в финучреждении.
