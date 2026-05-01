14.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
ДОВЕРИЕ К БЕЛОРУССКОМУ РУБЛЮ РАСТЕТ: УРОВЕНЬ ВАЛЮТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СНИЗИЛСЯ ДО МИНИМУМА
16:14 14.05.2026
В Беларуси зафиксирован уверенный рост доли национальной валюты в денежном обороте. К апрелю 2026 года рублевая составляющая в средней широкой денежной массе достигла 66,7%, годом ранее этот показатель составлял 61,9%. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Укрепление позиций рубля связано с его растущей популярностью как надежного средства сбережения. Положительный тренд сформировался благодаря опережающему росту рублевой массы над широкой денежной массой. В годовом выражении эти показатели увеличились на 26,4% и 17,2% соответственно.
За январь - апрель текущего года улучшилась структура рублевого денежного предложения. Доля срочных рублевых депозитов в средней рублевой денежной массе выросла на 0,5 п.п. до 44%. Удельный вес агрегата М1, включающего наиболее ликвидные денежные средства (наличные деньги в обороте и переводные депозиты), сократился на 0,4 п.п. до 51,8%
