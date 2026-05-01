Банковские новости РБ


ДОВЕРИЕ К БЕЛОРУССКОМУ РУБЛЮ РАСТЕТ: УРОВЕНЬ ВАЛЮТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СНИЗИЛСЯ ДО МИНИМУМА


16:14 14.05.2026

В Беларуси зафиксирован уверенный рост доли национальной валюты в денежном обороте. К апрелю 2026 года рублевая составляющая в средней широкой денежной массе достигла 66,7%, годом ранее этот показатель составлял 61,9%. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Укрепление позиций рубля связано с его растущей популярностью как надежного средства сбережения. Положительный тренд сформировался благодаря опережающему росту рублевой массы над широкой денежной массой. В годовом выражении эти показатели увеличились на 26,4% и 17,2% соответственно.

За январь - апрель текущего года улучшилась структура рублевого денежного предложения. Доля срочных рублевых депозитов в средней рублевой денежной массе выросла на 0,5 п.п. до 44%. Удельный вес агрегата М1, включающего наиболее ликвидные денежные средства (наличные деньги в обороте и переводные депозиты), сократился на 0,4 п.п. до 51,8%
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.05.2026
валюта курс
EUR 3.2430
USD 2.7697
RUB 3.8183
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2461 -0.0119
USD 2.7697 -0.0075
RUB 3.8183 +0.0126
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3650
USD 2.8220 2.8270
RUB 3.7860 3.7970
подробнее

Конвертация в банках
на 14.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1870
EUR/RUB 88.3500 88.6000
USD/RUB 74.4000 74.5879
подробнее
