В Беларуси зафиксирован уверенный рост доли национальной валюты в денежном обороте. К апрелю 2026 года рублевая составляющая в средней широкой денежной массе достигла 66,7%, годом ранее этот показатель составлял 61,9%. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Укрепление позиций рубля связано с его растущей популярностью как надежного средства сбережения. Положительный тренд сформировался благодаря опережающему росту рублевой массы над широкой денежной массой. В годовом выражении эти показатели увеличились на 26,4% и 17,2% соответственно.

За январь - апрель текущего года улучшилась структура рублевого денежного предложения. Доля срочных рублевых депозитов в средней рублевой денежной массе выросла на 0,5 п.п. до 44%. Удельный вес агрегата М1, включающего наиболее ликвидные денежные средства (наличные деньги в обороте и переводные депозиты), сократился на 0,4 п.п. до 51,8%