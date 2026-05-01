14.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
НАЦБАНК: СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ ГРАЖДАН В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ НА 1 МАЯ ДОСТИГЛИ BR17 МЛРД
12:41 14.05.2026
В Беларуси срочные депозиты граждан в национальной валюте на 1 мая 2026 года достигли 17 млрд рублей, увеличившись за апрель на 408,6 млн рублей, или на 2,5%. Об этом сообщает Нацбанк Беларуси.
С начала года указанные депозиты приросли на 1,9 млрд рублей, или на 12,3%
Доля рублевых сбережений во всех срочных депозитах физических лиц на 1 мая 2026 года поднялась до 71,5%. Годом ранее этот показатель находился на уровне 60,3%, что указывает на целенаправленный выбор граждан в пользу национальной валюты.
