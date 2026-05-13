ВТБ (Беларусь) расширил линейку фирменного мерча программы лояльности BonusBOX, предложив клиентам новые возможности для использования накопленных баллов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новые позиции разработаны с учетом актуальных трендов и предпочтений пользователей и сочетают практичность, современный дизайн и узнаваемую айдентику банка. В обновленный каталог вошли термокружки, дождевики, чехлы для чемоданов, беспроводные зарядные устройства, универсальные магнитные аккумуляторы, кожаные обложки для документов, а также портативные колонки.

«Банк последовательно развивает программу лояльности, делая ее максимально полезной и понятной для клиентов. Обновление мерча — это не про расширение ассортимента, а про возможность предложить практичные решения, которые будут востребованы в повседневной жизни. В первом квартале 2026 года клиенты заработали больше 300 тысяч бонусных баллов, которые теперь можно обменять на полезные брендированные товары», – отметила начальник управления продаж и развития отношений с клиентами ВТБ (Беларусь) Ольга Жора.

Использовать накопленные баллы можно в интернет-банке и приложении VTB Online: вернуть на карту потраченную сумму, перечислить деньги на благотворительность, заказать подарочный сертификат или брендированную продукцию банка.