ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БСБ БАНК УБРАЛ КАССЫ ИЗ РАСХОДОВ БИЗНЕСА. ЭТО НОВЫЙ ТРЕНД?


14:41 08.05.2026

Белорусские банки меняют подход к подключению бизнеса к приему платежей, постепенно отходя от модели, при которой кассовое оборудование рассматривается как отдельная статья затрат. На рынке формируется тренд на объединение базовой инфраструктуры для продаж в единые пакетные решения с фиксированной стоимостью.

Теперь кассовое оборудование начинают встраивать непосредственно в пакет обслуживания. В частности, БСБ Банк предложил формат, при котором смарт-касса (3-в-1) предоставляется в пользование без отдельной оплаты – в рамках ежемесячного пакета для бизнеса. В него входят расчетный счет, эквайринг и касса, при этом дополнительных платежей за оборудование не предусмотрено.

Подключение доступно онлайн: открыть счет и подключить эквайринг можно без визита в банк. Также предусмотрена возможность использования нескольких касс – их количество не ограничено.

Решение поддерживает прием безналичных платежей, включая Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и карты иностранных банков. Комиссия за прием платежей начинается от 1,2%, а количество платежей по счету – неограниченно.

По оценкам участников рынка, подобные решения могут стать новым стандартом в сегменте малого и среднего бизнеса. В условиях конкуренции банки все чаще будут бороться не только тарифами на эквайринг, но и глубиной интеграции сервисов – вплоть до включения оборудования в базовые пакеты.

В результате логика подключения бизнеса к платежной инфраструктуре постепенно смещается от набора разрозненных услуг к модели «все в одном», где предприниматель получает готовую систему приема платежей с прозрачной ежемесячной стоимостью.

Банки отмечает, что такой формат упрощает подключение бизнеса к приему платежей и снижает стартовые затраты.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.05.2026
валюта курс
EUR 3.3172
USD 2.8186
RUB 3.7821
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2903 -0.0207
USD 2.8073 -0.0113
RUB 3.7798 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3570 3.3640
USD 2.8400 2.8440
RUB 3.7370 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 89.9000 90.2900
USD/RUB 75.9500 76.2900
подробнее