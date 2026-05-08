Белорусские банки меняют подход к подключению бизнеса к приему платежей, постепенно отходя от модели, при которой кассовое оборудование рассматривается как отдельная статья затрат. На рынке формируется тренд на объединение базовой инфраструктуры для продаж в единые пакетные решения с фиксированной стоимостью.

Теперь кассовое оборудование начинают встраивать непосредственно в пакет обслуживания. В частности, БСБ Банк предложил формат, при котором смарт-касса (3-в-1) предоставляется в пользование без отдельной оплаты – в рамках ежемесячного пакета для бизнеса. В него входят расчетный счет, эквайринг и касса, при этом дополнительных платежей за оборудование не предусмотрено.

Подключение доступно онлайн: открыть счет и подключить эквайринг можно без визита в банк. Также предусмотрена возможность использования нескольких касс – их количество не ограничено.

Решение поддерживает прием безналичных платежей, включая Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и карты иностранных банков. Комиссия за прием платежей начинается от 1,2%, а количество платежей по счету – неограниченно.

По оценкам участников рынка, подобные решения могут стать новым стандартом в сегменте малого и среднего бизнеса. В условиях конкуренции банки все чаще будут бороться не только тарифами на эквайринг, но и глубиной интеграции сервисов – вплоть до включения оборудования в базовые пакеты.

В результате логика подключения бизнеса к платежной инфраструктуре постепенно смещается от набора разрозненных услуг к модели «все в одном», где предприниматель получает готовую систему приема платежей с прозрачной ежемесячной стоимостью.

Банки отмечает, что такой формат упрощает подключение бизнеса к приему платежей и снижает стартовые затраты.