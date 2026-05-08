ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ПОКУПАЙТЕ БЕЛОРУССКОЕ! МТБАНК ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ КРЕДИТ «НА МАРЫ» ПО СТАВКЕ ОТ 3,99%


13:51 08.05.2026

МТБанк расширяет линейку потребительских продуктов и предлагает новый кредит «На мары» на покупку товаров белорусского производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, главное преимущество нового кредитного продукта – в течение первых 6 месяцев действует ставка всего 3,99 % годовых.

Под такие условия можно взять у банка до 30 000 белорусских рублей (но не выше стоимости самого товара или услуги). Погасить кредит можно досрочно в любой момент.

С кредитом «На мары» от МТБанка уже можно купить мебель, хозяйственную технику, мотоблоки, окна, строительные материалы, пройти образовательные курсы. Среди первых партнеров этой программы – ООО «Ривейл», ООО «Проторг», ЧП «Азбука Окон», ЧП «ФЕСТ-ИНТЕРИОРС», ИП Самойленко А. М. и ООО «Байскилл». В дальнейшем их число будет расширяться, чтобы наши клиенты могли приобретать еще больше товаров и услуг по выгодным условиям.

Оформить кредит можно в любом отделении МТБанка при предъявлении паспорта и счета от партнера, подтверждающего белорусское происхождение товара.

Кредит выдается без справки о доходах и поручителей. Решение будет принято уже на следующий рабочий день после оформления заявки.

Подробные условия кредита «На мары» и актуальный список партнеров – здесь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.05.2026
валюта курс
EUR 3.3172
USD 2.8186
RUB 3.7821
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2903 -0.0207
USD 2.8073 -0.0113
RUB 3.7798 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3570 3.3640
USD 2.8400 2.8440
RUB 3.7370 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 89.9000 90.2900
USD/RUB 75.9500 76.2900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line