Банковские новости РБ
ПОКУПАЙТЕ БЕЛОРУССКОЕ! МТБАНК ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ КРЕДИТ «НА МАРЫ» ПО СТАВКЕ ОТ 3,99%
13:51 08.05.2026
МТБанк расширяет линейку потребительских продуктов и предлагает новый кредит «На мары» на покупку товаров белорусского производства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, главное преимущество нового кредитного продукта – в течение первых 6 месяцев действует ставка всего 3,99 % годовых.
Под такие условия можно взять у банка до 30 000 белорусских рублей (но не выше стоимости самого товара или услуги). Погасить кредит можно досрочно в любой момент.
С кредитом «На мары» от МТБанка уже можно купить мебель, хозяйственную технику, мотоблоки, окна, строительные материалы, пройти образовательные курсы. Среди первых партнеров этой программы – ООО «Ривейл», ООО «Проторг», ЧП «Азбука Окон», ЧП «ФЕСТ-ИНТЕРИОРС», ИП Самойленко А. М. и ООО «Байскилл». В дальнейшем их число будет расширяться, чтобы наши клиенты могли приобретать еще больше товаров и услуг по выгодным условиям.
Оформить кредит можно в любом отделении МТБанка при предъявлении паспорта и счета от партнера, подтверждающего белорусское происхождение товара.
Кредит выдается без справки о доходах и поручителей. Решение будет принято уже на следующий рабочий день после оформления заявки.
Подробные условия кредита «На мары» и актуальный список партнеров – здесь.
