Беларусбанк расширяет ограничения по операциям с картами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 15 июня 2026 года лимиты будут действовать на переводы в адрес белорусских компаний, связанных с азартными играми, а также на переводы и оплату покупок за границей. Эти меры помогают защитить клиентов от мошенничества и несанкционированных списаний.

Напомним, ранее банком установлены суточные лимиты в размере 600 бел.руб. для карточек Клуба «Бархат» и 3 000 бел.руб. по иным дебетовым карточкам банка на операции, которые совершаются без физического использования карточки (т.е. по реквизитам), а также с использованием карточки в инфокиосках и банкоматах банка: переводы между карточками; оплата услуг в банковских, финансовых, телекоммуникационных, компьютерных, информационных сервисах с определенными МСС-кодами. Исключение — операции в дистанционных сервисах Беларусбанка: открытие, пополнение вкладов, покупки облигаций, акций, погашения кредитов.

С 15 июня 2026 года перечень операций, на которые распространяются ранее установленные ограничения, расширится. Суточные лимиты будут действовать на операции и переводы в пользу организаций в Беларуси, относящихся к сфере азартных игр (MCC 7995 — тотализаторы, лотерейные билеты, фишки казино, ставки на гонки, бега и иные ставки).

Напомним, с 2 февраля введены ограничения, не позволяющие проводить операции в пользу иностранных организаторов азартных игр.

Отмена лимитов возможна для карточек Клуба «Бархат» в отделении банка, для других карточек — в отделении или и по звонку в Контакт‑центр 147. Если ранее установленные лимиты были отменены клиентом, новые не будут применяться.

Одновременно с 15 июня 2026 года вводятся ограничения на операции, совершенные за один месяц:

для дебетовых карточек физических лиц: общая сумма переводов на карточки иностранных банков и оплат, в т. ч. в интернете, за пределами Беларуси — до 89 000 бел.руб.;

для корпоративных карточек: общая сумма оплат за пределами Беларуси, в т. ч. в интернете, — до 899 000 бел.руб.

Отмена лимита возможна только для корпоративных карточек.

Подробнее обо всех ограничениях можно ознакомиться на сайте Беларусбанка.