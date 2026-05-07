|08.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
НАЦБАНК НАЧАЛ ПРОДАЖУ ЗОЛОТЫХ МОНЕТ «СЛАВЯНКА» 2026 ГОДА ВЫПУСКА
10:20 08.05.2026
В кассы Национального банка Республики Беларусь поступила партия инвестиционных монет «Славянка» 2026 года выпуска.
Золотая монета номиналом 50 рублей имеет массу 7,78 грамма и выполнена из сплава высочайшей 999,9 пробы. Выпуск данной серии ограничен тиражом в 5 000 штук.
Предложение актуально для тех, кто ищет надежные способы вложения средств. Сегодня стоимость монеты составляет 3 803,47 рубля. Важно помнить, что котировки на инвестиционные монеты пересматриваются ежедневно, исходя из цен на международном рынке драгоценных металлов.
Приобрести монеты можно по адресу: г.Минск, ул.Толстого, 6
