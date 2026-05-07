08.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) НАКАНУНЕ 9 МАЯ ПРЕДСТАВИЛ ОНЛАЙН-ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»


09:42 08.05.2026

ВТБ (Беларусь) накануне 9 мая представил онлайн-проект «Память поколений».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, проект создан для сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и преемственности поколений через личные истории сотрудников банка и их семей.

В специальном разделе на сайте ВТБ (Беларусь) собраны истории о боях, подвигах и наградах героев Великой Отечественной войны. Особо впечатляет широкая география памяти: блокада Ленинграда и сражения в Финском заливе, оборона Сталинграда, бои против немецко-фашистских захватчиков на 1-м Белорусском и 2-м Украинском фронтах, освобождение Варшавы и Берлинская наступательная операция.

«Публикация личных историй сотрудников банка и их семей, связанных с подвигом фронтовиков, партизан, тружеников тыла и детей войны, способствует формированию уважительного отношения к героическому прошлому, укреплению гражданских ценностей и сохранению национальной памяти. Для нас важно вносить вклад в сохранение исторического наследия и поддерживать значимость Великой Победы через объединение личных историй, отражающих судьбы людей и масштаб подвига народа», - рассказывает заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Сергей Дорошевич.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.05.2026
валюта курс
EUR 3.3172
USD 2.8186
RUB 3.7821
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3110 -0.0163
USD 2.8186 -0.0072
RUB 3.7821 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3570 3.3640
USD 2.8400 2.8440
RUB 3.7370 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 89.9000 90.2900
USD/RUB 75.9500 76.2900
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line