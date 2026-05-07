08.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) НАКАНУНЕ 9 МАЯ ПРЕДСТАВИЛ ОНЛАЙН-ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
09:42 08.05.2026
ВТБ (Беларусь) накануне 9 мая представил онлайн-проект «Память поколений».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, проект создан для сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и преемственности поколений через личные истории сотрудников банка и их семей.
В специальном разделе на сайте ВТБ (Беларусь) собраны истории о боях, подвигах и наградах героев Великой Отечественной войны. Особо впечатляет широкая география памяти: блокада Ленинграда и сражения в Финском заливе, оборона Сталинграда, бои против немецко-фашистских захватчиков на 1-м Белорусском и 2-м Украинском фронтах, освобождение Варшавы и Берлинская наступательная операция.
«Публикация личных историй сотрудников банка и их семей, связанных с подвигом фронтовиков, партизан, тружеников тыла и детей войны, способствует формированию уважительного отношения к героическому прошлому, укреплению гражданских ценностей и сохранению национальной памяти. Для нас важно вносить вклад в сохранение исторического наследия и поддерживать значимость Великой Победы через объединение личных историй, отражающих судьбы людей и масштаб подвига народа», - рассказывает заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Сергей Дорошевич.
