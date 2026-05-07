Банковские новости РБ
НАЦБАНК В ИЮНЕ ПЛАНИРУЕТ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС СНИЖЕНИЯ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
15:53 07.05.2026
Национальный банк Беларуси в июне планирует рассмотреть вопрос о снижении ставки рефинансирования. Об этом заявил начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин, отметив, что наиболее вероятными вариантами являются снижение на 25 или 50 базисных пунктов, сообщает пресс-служба регулятора.
Основанием для таких шагов стала устойчивая тенденция к замедлению инфляции в стране. По словам представителя регулятора, фундаментальные факторы, которые ранее оказывали сильное проинфляционное давление, постепенно теряют свою силу. В частности, ослабевает влияние импортированной инфляции и других внешних факторов, что создает благоприятные условия для смягчения денежно-кредитной политики.
Улучшение экономической конъюнктуры дает Нацбанку дополнительные аргументы в пользу общего понижения процентных ставок на внутреннем рынке, что в перспективе может сделать кредитные ресурсы более доступными для экономики и населения.
