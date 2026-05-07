НАЦБАНК В ИЮНЕ ПЛАНИРУЕТ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС СНИЖЕНИЯ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ


15:53 07.05.2026

Национальный банк Беларуси в июне планирует рассмотреть вопрос о снижении ставки рефинансирования. Об этом заявил начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин, отметив, что наиболее вероятными вариантами являются снижение на 25 или 50 базисных пунктов, сообщает пресс-служба регулятора.

Основанием для таких шагов стала устойчивая тенденция к замедлению инфляции в стране. По словам представителя регулятора, фундаментальные факторы, которые ранее оказывали сильное проинфляционное давление, постепенно теряют свою силу. В частности, ослабевает влияние импортированной инфляции и других внешних факторов, что создает благоприятные условия для смягчения денежно-кредитной политики.

Улучшение экономической конъюнктуры дает Нацбанку дополнительные аргументы в пользу общего понижения процентных ставок на внутреннем рынке, что в перспективе может сделать кредитные ресурсы более доступными для экономики и населения.
Курсы валют НБ РБ
с 07.05.2026
валюта курс
EUR 3.3274
USD 2.8258
RUB 3.7770
Итоги торгов на БВФБ
на 07.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3110 -0.0163
USD 2.8186 -0.0072
RUB 3.7821 +0.0051
Курсы в банках
на 07.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3560 3.3600
USD 2.8330 2.8390
RUB 3.7370 3.7390
Конвертация в банках
на 07.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1815 1.1840
EUR/RUB 89.9000 90.3400
USD/RUB 75.9000 76.0900
