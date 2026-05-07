В апреле в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР) прошла 62-я научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов, в рамках которой состоялось заседание секции «Электронный бизнес и цифровые инновации». Организация мероприятия осуществлялась при поддержке Банка БелВЭБ, выступившего в качестве партнера секции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ведущие эксперты банка от бизнес- и IT-блоков предложили участникам перечень тем для исследований. В фокусе внимания были направления: customer journey map, криптосервисы, ИИ-агенты, цифровые двойники, NLP и LLM, CBDC.

Работы оценивались компетентным жюри, в состав которого вошли представители кафедры менеджмента БГУИР и топ-менеджеры Банка БелВЭБ — заместитель председателя Правления Анатолий Борисевич, исполнительный директор Андрей Лозейко, начальник R&D-центра Тимур Ильинчик. HR-департамент банка как инициатор и соорганизатор мероприятия был представлен исполнительным директором HR-департамента Дмитрием Панкевичем, заместителем директора Марией Мицкевич, руководителем проекта Татьяной Жданок.

Благодарственными письмами и подарками от Банка БелВЭБ были награждены участники конференции, чьи научные работы продемонстрировали наилучшие результаты.

«Каждый участник нашей конференции — уже победитель, поскольку доказал, что способен превращать знания в действующие рабочие инструменты. Наше партнерство с ведущим IT-университетом вышло на новый масштаб: сегодня это практико-ориентированный формат, полностью учитывающий актуальные задачи и вызовы времени. То, как студенты видят и понимают развитие экономики и технологий, — и есть будущее.

Предложенные нами тематические направления точно соответствуют всему спектру задач, стоящих перед современным цифровым банком. Мы убеждены: проделанная работа стимулировала рост интеллектуальных и предпринимательских компетенций и стала важнейшей отправной точкой для построения карьеры студентов. В свою очередь, благодарим за проделанный труд и свежий взгляд — для нас это топливо и ресурс, позволяющие переосмыслить привычные подходы и открыть новые горизонты развития», — подчеркнул заместитель председателя Правления Анатолий Борисевич.

«Для нас было очень важно увидеть, насколько глубоко студенты самостоятельно погрузились в предложенные темы — от customer journey map до ИИ-агентов и CBDC. Ребята не просто пересказывали теорию, а проводили собственный анализ, формулировали выводы и предлагали практические идеи. Именно это мы ценим больше всего: умение самостоятельно изучать сложный материал и применять его к реальным бизнес-задачам. Конференция показала высокий уровень подготовки студентов БГУИР. Благодарим участников за искренний интерес к цифровым инновациям и надеемся, что лучшие наработки лягут в основу будущих совместных проектов или практик в нашем банке», — отметил Дмитрий Панкевич.

Студенты также подчеркивали, что для них оказались особенно значимым разбор актуальных тем и возможность напрямую пообщаться с представителями банка.

«Для нас стажировки студентов — это не «социальная нагрузка», а прямая инвестиция в свой бизнес. Ребята из БГУИР приносят свежий взгляд, энергию и реальные идеи, которые мы сразу пробуем в делах. Это доказывает: если вовремя разглядеть талант и дать ему возможность проявить себя в деле, бизнес получает мотивированных, подготовленных сотрудников, которым не надо переучиваться с нуля. Будем только расширять такую практику», - отметил Андрей Лозейко.

Напомним, в прошлом году Банк БелВЭБ уже поддержал работу секции «Электронный бизнес и цифровые инновации»: по ее итогам авторы лучших получили возможность пройти стажировку в банке. Также в русле стратегического партнерства был реализованы и другие совместные проекты: международный турнир по спортивному программированию BSUIR Open, а также конкурс «СтартЛаб БГУИР».

«Конференция оставила очень положительное впечатление. Хочется, в первую очередь, поблагодарить БГУИР и Банк БелВЭБ за предоставленную возможность! Было особенно ценно услышать обратную связь от членов жюри. Участие в конференции дало мне важный опыт, я погрузилась в тему применения ИИ-ассистентов в банковской деятельности, узнала много нового из докладов других участников и улучшила навыки публичного выступления. На мой взгляд, подобные мероприятия могут стать важной отправной точкой для профессионального развития и начала карьеры студентов», — рассказала Ксения Ойслендер, студентка 2 курса.

Научная конференция в БГУИР стала не просто площадкой исследовательских достижений, а частью системы отбора талантливых ребят. Банк, выступая в роли эксперта, вовлекает старшеклассников и студентов в совместные проекты с высшими учебными заведениями, оценивает их научные и стартап-идеи, показывает себя привлекательным работодателем. В 2025 году через такие проекты прошло больше 2000 студентов и школьников, 95 из них получили практический опыт в банке, а 13 лучших уже стали частью команды.

Банк БелВЭБ выражает благодарность кафедре менеджмента факультета компьютерного проектирования БГУИР за продуктивное сотрудничество и поддержку инициатив, направленных на развитие молодых специалистов в сфере цифровых инноваций.