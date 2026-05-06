07.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


СБЕР БАНК УВЕЛИЧИЛ РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА


12:55 07.05.2026

Уставный капитал ОАО «Сбер Банк» официально вырос после государственной регистрации изменений в учредительных документах. Соответствующее решение было утверждено постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 апреля 2026 года №107.

Такая корректировка стала возможной благодаря решению Общего собрания акционеров о повышении номинальной стоимости ценных бумаг. В результате этих действий стоимость каждой акции — как простой, так и привилегированной — увеличилась до 0,23 белорусских рублей.

С учетом проведенного пересчета совокупный размер уставного фонда финансового института теперь составляет 338 490 929,39 белорусских рублей.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.05.2026
валюта курс
EUR 3.3274
USD 2.8258
RUB 3.7770
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3273 +0.0179
USD 2.8258 -0.0047
RUB 3.7770 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3560 3.3600
USD 2.8330 2.8390
RUB 3.7370 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 07.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1815 1.1840
EUR/RUB 89.9000 90.3400
USD/RUB 75.9000 76.0900
подробнее
