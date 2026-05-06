Банковские новости РБ
СБЕР БАНК УВЕЛИЧИЛ РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА
12:55 07.05.2026
Уставный капитал ОАО «Сбер Банк» официально вырос после государственной регистрации изменений в учредительных документах. Соответствующее решение было утверждено постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 апреля 2026 года №107.
Такая корректировка стала возможной благодаря решению Общего собрания акционеров о повышении номинальной стоимости ценных бумаг. В результате этих действий стоимость каждой акции — как простой, так и привилегированной — увеличилась до 0,23 белорусских рублей.
С учетом проведенного пересчета совокупный размер уставного фонда финансового института теперь составляет 338 490 929,39 белорусских рублей.
