СБЕР БАНК УВЕЛИЧИЛ РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА

12:55 07.05.2026 Уставный капитал ОАО «Сбер Банк» официально вырос после государственной регистрации изменений в учредительных документах. Соответствующее решение было утверждено постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 апреля 2026 года №107. Такая корректировка стала возможной благодаря решению Общего собрания акционеров о повышении номинальной стоимости ценных бумаг. В результате этих действий стоимость каждой акции — как простой, так и привилегированной — увеличилась до 0,23 белорусских рублей. С учетом проведенного пересчета совокупный размер уставного фонда финансового института теперь составляет 338 490 929,39 белорусских рублей.