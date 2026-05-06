В Беларуси компании и физлица в апреле 2026 года продали на внутреннем рынке иностранной валюты на $568 млн больше, чем купили. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Основной вклад в формирование этого профицита внесли предприятия. Юридические лица — резиденты Беларуси выступили в роли чистых продавцов, реализовав на внутреннем рынке на 339,9 млн долларов больше, чем было ими приобретено за этот же период.

Поддержало общую тенденцию и население страны. Белорусы также предпочли продавать валюту чаще, чем покупать: чистая продажа со стороны физических лиц в апреле составила 228,1 млн долларов.