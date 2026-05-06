07.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ БЕЛАРУСИ В АПРЕЛЕ ЗАФИКСИРОВАНА ЧИСТАЯ ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ


08:08 07.05.2026

В Беларуси компании и физлица в апреле 2026 года продали на внутреннем рынке иностранной валюты на $568 млн больше, чем купили. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Основной вклад в формирование этого профицита внесли предприятия. Юридические лица — резиденты Беларуси выступили в роли чистых продавцов, реализовав на внутреннем рынке на 339,9 млн долларов больше, чем было ими приобретено за этот же период.

Поддержало общую тенденцию и население страны. Белорусы также предпочли продавать валюту чаще, чем покупать: чистая продажа со стороны физических лиц в апреле составила 228,1 млн долларов.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.05.2026
валюта курс
EUR 3.3274
USD 2.8258
RUB 3.7770
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3273 +0.0179
USD 2.8258 -0.0047
RUB 3.7770 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3600
USD 2.8370 2.8480
RUB 3.7250 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1780
EUR/RUB 89.2000 90.3996
USD/RUB 75.8000 76.4000
подробнее
