|07.05.2026
Банковские новости РБ
НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ БЕЛАРУСИ В АПРЕЛЕ ЗАФИКСИРОВАНА ЧИСТАЯ ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
08:08 07.05.2026
В Беларуси компании и физлица в апреле 2026 года продали на внутреннем рынке иностранной валюты на $568 млн больше, чем купили. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Основной вклад в формирование этого профицита внесли предприятия. Юридические лица — резиденты Беларуси выступили в роли чистых продавцов, реализовав на внутреннем рынке на 339,9 млн долларов больше, чем было ими приобретено за этот же период.
Поддержало общую тенденцию и население страны. Белорусы также предпочли продавать валюту чаще, чем покупать: чистая продажа со стороны физических лиц в апреле составила 228,1 млн долларов.
