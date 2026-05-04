МТБанк и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали двустороннее рамочное соглашение по программе торгового финансирования и документарных операций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТБанка, в рамках возобновляемой кредитной линии клиенты МТБанка получат доступ к экспортному и импортному торговому финансированию, аккредитивам, гарантиям и другим инструментам для развития торговых связей с партнерами из стран Евразийского региона.

Благодаря этому соглашению малые и средние предприятия – клиенты МТБанка получат поддержку для развития торговых связей с контрагентами в странах Евразийского региона.

Средства ЕАБР могут быть направлены на финансирование инвестиционной и инновационной деятельности, а также проектов, соответствующих принципам ESG: например, социальных, зеленых, инфраструктурных. Основной приоритет ЕАБР – инициативы, которые содействуют национальному развитию и имеют реальный интеграционный эффект.

«МТБанк – один из лидеров белорусского рынка, и наше партнерство выходит на новый уровень. Если ранее мы фокусировались только на кредитовании, то теперь совместно развиваем направление торгового финансирования. Это дает белорусским компаниям дополнительные возможности для импорта и экспорта в Евразийском регионе, а также укрепляет позиции МТБанка как надежного партнера для бизнеса», – прокомментировала управляющий директор – первый заместитель руководителя проектного блока ЕАБР Мария Прозорова.

«Для нас очень важно расширение взаимодействия с международными финансовыми институтами в сфере торгового финансирования. Привлеченные ресурсы позволят предложить нашим клиентам более широкий спектр решений в этой области. Это стимулирует развитие бизнеса и откроет новые возможности для реализации инвестиционных и интеграционных проектов белорусских предприятий с партнерами в странах Евразийского региона», – отметил председатель правления МТБанка Дмитрий Шидлович.

Справочно:

Евразийский банк развития (ЕАБР) – многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР – 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

ЕАБР в рамках Стратегии 2022–2026 реализует 3 мегапроекта: «Водно-энергетический комплекс Центральной Азии», «Евразийский транспортный каркас», «Евразийская товаропроводящая сеть».

ЗАО «МТБанк» – один из крупнейших частных банков Беларуси с более чем 30-летней историей. Сегодня банк входит в число ведущих финансовых учреждений Беларуси, обслуживает клиентов в более чем 110 отделениях по всей стране. МТБанк предлагает широкий спектр услуг для корпоративных и частных клиентов: кредитование, лизинг, расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, депозиты, платежные карты и многое другое.