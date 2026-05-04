ВТБ (Беларусь) достиг важного этапа в развитии эквайрингового направления — в апреле 2026 года был установлен тысячный терминал торгового эквайринга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, юбилейным клиентом стало ЧУП «М Кейтеринг» из Гродно — компания, работающая в сфере ресторанного бизнеса, производства и доставки еды. Терминал будет использоваться в новом кафе, которое в ближайшее время откроется в историческом центре города на улице Замковой. Встреча с клиентом и подключение оборудования прошли непосредственно на площадке будущего заведения. В честь установки 1000-го терминала банк вручил представителю компании планшет для ведения бизнеса.

Сервис торгового эквайринга был запущен ВТБ (Беларусь) в апреле 2025 года и стал частью комплексного предложения для малого и среднего бизнеса. Терминалы банка поддерживают безналичные платежи и совмещают функционал POS-устройства и онлайн-кассы, а подключение возможно в дистанционном формате.

«Мы видим устойчивый рост интереса бизнеса к современным платежным решениям и стремимся предлагать клиентам удобные и технологичные инструменты для работы. Установка 1000-го терминала — это важный показатель доверия со стороны предпринимателей. Наше решение позволяет упростить процессы приема платежей и сосредоточиться на развитии бизнеса. За год работы сервис продемонстрировал высокую востребованность среди предпринимателей», — отметил заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.

Подключить торговый эквайринг можно дистанционно, вся отчетность доступна в интернет-банке. Для подключения необходим расчетный счет в ВТБ (Беларусь), а в рамках пакета РКО «Космо-касса» можно получить до двух терминалов во временное пользование за счет средств банка.