ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УСТАНОВИЛ ТЫСЯЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ ЭКВАЙРИНГА ДЛЯ БИЗНЕСА


10:30 05.05.2026

ВТБ (Беларусь) достиг важного этапа в развитии эквайрингового направления — в апреле 2026 года был установлен тысячный терминал торгового эквайринга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, юбилейным клиентом стало ЧУП «М Кейтеринг» из Гродно — компания, работающая в сфере ресторанного бизнеса, производства и доставки еды. Терминал будет использоваться в новом кафе, которое в ближайшее время откроется в историческом центре города на улице Замковой. Встреча с клиентом и подключение оборудования прошли непосредственно на площадке будущего заведения. В честь установки 1000-го терминала банк вручил представителю компании планшет для ведения бизнеса.

Сервис торгового эквайринга был запущен ВТБ (Беларусь) в апреле 2025 года и стал частью комплексного предложения для малого и среднего бизнеса. Терминалы банка поддерживают безналичные платежи и совмещают функционал POS-устройства и онлайн-кассы, а подключение возможно в дистанционном формате.

«Мы видим устойчивый рост интереса бизнеса к современным платежным решениям и стремимся предлагать клиентам удобные и технологичные инструменты для работы. Установка 1000-го терминала — это важный показатель доверия со стороны предпринимателей. Наше решение позволяет упростить процессы приема платежей и сосредоточиться на развитии бизнеса. За год работы сервис продемонстрировал высокую востребованность среди предпринимателей», — отметил заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.

Подключить торговый эквайринг можно дистанционно, вся отчетность доступна в интернет-банке. Для подключения необходим расчетный счет в ВТБ (Беларусь), а в рамках пакета РКО «Космо-касса» можно получить до двух терминалов во временное пользование за счет средств банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.05.2026
валюта курс
EUR 3.3177
USD 2.8315
RUB 3.7694
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3015 -0
USD 2.8315 +0.0048
RUB 3.7694 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3590
USD 2.8410 2.8490
RUB 3.7200 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 05.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1790
EUR/RUB 89.0000 90.4000
USD/RUB 75.8000 76.4000
подробнее