|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УСТАНОВИЛ ТЫСЯЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ ЭКВАЙРИНГА ДЛЯ БИЗНЕСА
10:30 05.05.2026
ВТБ (Беларусь) достиг важного этапа в развитии эквайрингового направления — в апреле 2026 года был установлен тысячный терминал торгового эквайринга.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, юбилейным клиентом стало ЧУП «М Кейтеринг» из Гродно — компания, работающая в сфере ресторанного бизнеса, производства и доставки еды. Терминал будет использоваться в новом кафе, которое в ближайшее время откроется в историческом центре города на улице Замковой. Встреча с клиентом и подключение оборудования прошли непосредственно на площадке будущего заведения. В честь установки 1000-го терминала банк вручил представителю компании планшет для ведения бизнеса.
Сервис торгового эквайринга был запущен ВТБ (Беларусь) в апреле 2025 года и стал частью комплексного предложения для малого и среднего бизнеса. Терминалы банка поддерживают безналичные платежи и совмещают функционал POS-устройства и онлайн-кассы, а подключение возможно в дистанционном формате.
«Мы видим устойчивый рост интереса бизнеса к современным платежным решениям и стремимся предлагать клиентам удобные и технологичные инструменты для работы. Установка 1000-го терминала — это важный показатель доверия со стороны предпринимателей. Наше решение позволяет упростить процессы приема платежей и сосредоточиться на развитии бизнеса. За год работы сервис продемонстрировал высокую востребованность среди предпринимателей», — отметил заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.
Подключить торговый эквайринг можно дистанционно, вся отчетность доступна в интернет-банке. Для подключения необходим расчетный счет в ВТБ (Беларусь), а в рамках пакета РКО «Космо-касса» можно получить до двух терминалов во временное пользование за счет средств банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2026
Курсы в банках
на 05.05.2026
Конвертация в банках
на 05.05.2026