К КРЕДИТНОМУ ПРОДУКТУ «РАССРОЧКА» ТЕХНОБАНКА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

15:10 04.05.2026 К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новыми партнерами стали: магазин окон «Патриот Строй» (ООО «Патриот Строй») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; кровельная компания «Изомат-строй» (ООО «ИЗОМАТ-СТРОЙ») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин мебели «FURNIFLEX» (ООО «ВМА Инвест») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев.